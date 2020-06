PowerWalker VI CW - zasilanie awaryjne dla ceniących elastyczność i funkcjonalność

Zasilacze UPS PowerWalker VI CW to urządzenia dla bardziej wymagających użytkowników. Mają one skutecznie chronić zarówno high-endowe PC jak i wrażliwe urządzenia IT. Oferują przy tym możliwości konfiguracji, komunikacji i rozbudowy, które nie są, zdaniem producenta, standardem w tej klasie.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI CW są wykonane w topologii line-interactive, która powinna się sprawdzić w zastosowaniach domowych i biurowych. Producent obiecuje skuteczną ochronę zarówno wydajnych stacji roboczych, jak i wrażliwych na jakość prądu urządzeń IT. Na wyjściu jest generowana pełna sinusoida, a stabilność napięcia ma gwarantować wbudowany automatyczny regulator (AVR).



Tym, co ma wyróżniać zasilacze UPS PowerWalker VI CW są opcje konfiguracji i rozbudowy. Producent chwali się programowalnymi gniazdami i możliwością podłączenia zewnętrznych zestawów ogniw, a tym samym wydłużenia czasu podtrzymania. Oprócz standardu w postaci złącza USB z obsługą HID, który pozwala na komunikację bez konieczności instalacji czegokolwiek, UPS-y oferują porty RS232, EPO i slot na karty rozszerzeń.

Ten ostatni umożliwia instalację np. kart sieciowych, dając opcję w postaci zdalnego zarządzania poprzez protokół SNMP. W ofercie producenta są również karty przekaźnikowe AS/400, Modbus i moduły EMD do monitoringu temperatury i środowiska pracy. Z kolei przełączniki MBS pozwalają na przeprowadzenie prac konserwacyjnych bez przerw w zasilaniu. Dotychczas takie opcje były zarezerwowane głównie dla UPS-ów o topologiach online.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI CW mają odznaczać się również wysoką kulturą pracy. Przy niskim obciążeniu, gdy temperatura wewnątrz obudowy nie przekracza czterdziestu stopni Celsjusza, pracują one w trybie pasywnym. Dopiero po przekroczeniu tego progu wentylatory powoli, w krokach co pięć procent, nabierają tempa.

Aktualne parametry pracy urządzeń, takie jak tryb pracy, poziom obciążenia i energii w akumulatorach, napięcia wejściowe i wyjściowe, przeciążenie czy rozładowanie ogniw, są prezentowane na wyświetlaczu LCD. Zasilacze UPS PowerWalker VI CW można też monitorować z poziomu oprogramowania producenta - aplikacji ViewPower lub ViewPowerMini.

Zasilacze z serii PowerWalker VI CW są już dostępne w polskich sklepach. Producent przygotował wersje z gniazdkami IEC, typu F (Schuko) i typu E (francuskie) o następujących wariantach mocy:

• PowerWalker VI 1100 CW o mocy 770 W w cenie ok. 1000 zł;

• PowerWalker VI 1500 CW o mocy 1050 W w cenie ok. 1100 zł;

• PowerWalker VI 2000 CW o mocy 1400 W w cenie ok. 1400 zł;

• PowerWalker VI 3000 CW o mocy 2100 W w cenie ok. 1650 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna:

o PowerWalker VI 1100 CW: 1100 VA / 770 W;

o PowerWalker VI 1500 CW: 1500 VA / 1050 W;

o PowerWalker VI 2000 CW: 2000 VA / 1400 W;

o PowerWalker VI 3000 CW: 3000 VA / 2100 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 2-6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC

• Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240 VAC

• Porty komunikacyjne:

o USB ze wsparciem HID

o RS232

o EPO

o slot na moduły rozszerzeń

• Czas ładowania: 4 godz. do 90% (niezależnie od modelu)

• gniazdka:

o 8 x IEC lub 3 x Schuko (F) lub 3 x francuskie (E)

• wymiary (S x W x G) i waga:

o PowerWalker VI 1100 CW: 145 x 220 x 397 mm, 11,6 kg

o PowerWalker VI 1500 CW: 145 x 220 x 397 mm, 12,4 kg

o PowerWalker VI 2000 CW: 145 x 220 x 455 mm, 18,1 kg

o PowerWalker VI 3000 CW: 145 x 220 x 455 mm, 20,3 kg

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania:

o PowerWalker VI 1100 CW:

ogniwa 2 x 7 Ah / 12 V

czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 10,9 min

czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: do 3 min

o PowerWalker VI 1500 CW:

ogniwa 2 x 9 Ah / 12 V

czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 8,9 min

czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: do 2,2 min

o PowerWalker VI 2000 CW:

ogniwa 4 x 7 Ah / 12 V

czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 12,5 min

czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: do 3,9 min

o PowerWalker VI 3000 CW:

ogniwa: 4 x 9 Ah / 12 V

czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 9 min

czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: do 2,3 min

o PowerWalker VI 1500 CSW:

ogniwa: 2 x 9 Ah / 12 V

czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: do 10 min

czas podtrzymania przy obciążeniu 100%: do 3,45 min