NVIDIA do kart graficznych dorzuca SSD Kingston

NVIDIA przygotowała ciekawą promocję dla potencjalnych klientów chcących zaopatrzyć się w karty graficzne GTX 1050 Ti oraz GTX 1060. Do każdego nowego zamówienia dodają bowiem dysk SSD Kingston A400 (model co prawda budżetowy, ale i tak miło) o pojemnościach od 120 do 240 GB. W dzisiejszych realiach wydaje się to dosyć mało, jednak po raz pierwszy mamy do czynienia z rozdawaniem nie gier, a właśnie sprzętu, a poza tym... Nie chciejmy ręki, gdy dają nam palec. :-)

Można się zastanawiać pobudkami kierującymi amerykańską firmą, ale dla osób składających nowych zestaw komputerowy oferta jest świetna. GTX 1050 Ti oraz GTX 1060 to modele średnio-wydajnych kart, które interesują mniej zamożnych klientów i oferują bardzo przyzwoitą wydajność. Prezent w postaci szybkiego nośnika z pewnością się przyda (zawsze to kilka złotych zostaje w kieszeni #cebuladeals).

Jak widać na poniższym obrazku, oferowane są przede wszystkim niereferencyjne MSI oraz EVGA.

Zakupu można dokonać w oficjalnym sklepie NVIDIA, promocja póki co dostępna jest dla obywateli Wielkiej Brytanii, jednak mamy nadzieję, że zdoła dotrzeć do Polski zanim magazyny się opróżnią. Krążą także pogłoski, że chęć pozbycia się w/w modeli może być oznaką, że NVIDIA robi miejsce dla oczekiwanych GTX-ów 1100…

Osobiście bardzo mnie ciekawi rola Kingstona w całym przedsięwzięciu – może także pozbywa się sprzętu (a może oddają po prostu mniej udane modele?) – cóż, można snuć teorie spiskowe, fakt jest taki, że wraz z dyskiem otrzymujemy na niego gwarancję, więc powinien przez kilka lat spełniać swoją rolę. Z całego interesu powinni być zadowoleni także sami producenci kart.