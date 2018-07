Google inwestuje w dwupoziomową autoryzację 2FA

Bezpieczne korzystanie z internetu to w dzisiejszych czasach nie lada wyzwanie. Trzeba uważać dosłownie na każdym kroku, zwłaszcza jeśli korzystamy z usług bankowych. Co rusz słyszymy o nowych próbach ataków, czy wyłudzeń - niestety, bardzo często skutecznych. Co prawda poziom zabezpieczeń cały czas wzrasta, mamy np. coraz nowsze sposoby szyfrowania danych, sami użytkownicy wykazują się coraz większą wiedzą, jak się bronić. Ale to nie wystarcza, bowiem hakerzy cały czas kombinują i znajdują obejścia ów zabezpieczeń. Jak zatem się przed tym bronić? Tu z odsieczą przybywa… Google i urządzenie Titan Key.

źródło zdjęcia: CNET

Amerykańska firma chwali się, że odkąd został wprowadzony nakaz korzystania ze sprzętowego, dwupoziomowego autoryzowania (2FA), żaden z pracowników korporacji nie padł ofiarą wyłudzenia danych czy kradzieży. Brzmi obiecująco, trzeba bowiem zauważyć, że w Google nie pracują tylko i wyłącznie osoby techniczne, doskonale obeznane z bezpieczeństwem w sieci, a także zwykli pracownicy biurowi. To właśnie dla nich został wdrożony wewnętrzny program, którego finalnym efektem jest ten niepozorny Titan Key.

Jedyne co musi zrobić użytkownik, to podpiąć urządzenie do swojego portu USB (lub jeśli nie ma takiej możliwości – sparować się przez Bluetooth) i… już, można korzystać. Nie trzeba instalować dodatkowego sterownika. Zasada działania samego Titan Key jest taka sama jak w Google Authenticator.

Póki co, niestety nie ma informacji na temat tego, kiedy ewentualnie urządzenie będzie dostępne do zakupu – mówi się, że tylko klienci Google Cloud będą mogli skorzystać z tego zabezpieczenia. Wygląda na to, że Google mocno inwestuje w rozwiązania 2FA i wydaje się to bardzo dobrym posunięciem w kwestii poprawy bezpieczeństwa.

Można mieć tylko nadzieję, że wraz z mechanizmami zabezpieczającymi, do Google Titan Key nie została zaaplikowana dodatkowa „niespodzianka” w postaci jakiegoś backdoora lub exploita.