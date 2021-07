Nuclias Connect Hub Plus firmy D-Link usprawnia zarządzanie siecią oraz większa poziom zabezpieczeń na wielu urządzeniach

Na tegorocznych targach Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie D-Link, globalny lider w technologiach sieciowych, przedstawia nowe urządzenie w portfolio rozwiązań do zarządzania siecią Nuclias Connect - Nuclias Connect Hub Plus DNH-200. DNH-200 opracowano z myślą o zwiększeniu produktywności i wydajności działania firm. Rosną wymagania firm dotyczące zabezpieczeń sieci na wielu urządzeniach oraz ich łatwego przystosowania do wymagań firmy jak też zapewnienia rozbudowanej kontroli.

Nuclias Connect to idealne rozwiązanie dla firm z sektora MŚP z działami IT. Rozwiązanie jest także dostępne jako bezpłatne oprogramowanie bez konieczności uzyskania licencji, zapewniające zarządzanie do 1000 punktów dostępowych z jednego miejsca. DNH-200, który współpracuje z najnowszymi punktami dostępowymi Wi-Fi 6 zgodnymi z Nuclias Connect oraz zewnętrznymi i wewnętrznymi kamerami H.265 o wysokiej rozdzielczości, zapewnia zarządzanie sieciami monitoringu wizyjnego w wielu lokalizacjach.

DNH-200 umożliwia zarządzanie siecią i nagrywanie wideo z użyciem nawet 50 punktów dostępowych oraz 20 kamer monitoringu wizyjnego. Dzięki wbudowanemu kontrolerowi programowemu oraz sieciowemu rejestratorowi wideo, DNH-200 w czasie rzeczywistym zapewnia podgląd i nagrywanie w rozdzielczości 1080p Full HD nawet z 20 kamer jednocześnie.

Kompresja wideo H.265 zwiększa wydajność kodowania oraz zmniejsza koszty przechowywania i przesyłania danych. DNH-200 wspiera przechowywanie zarejestrowanych wideo na nośnikach o pojemności 5 TB z priorytetowym traktowaniem kwestii bezpieczeństwa. Wśród dodatkowych funkcji znalazło się zarządzanie wieloma lokalizacjami z użyciem fabrycznie skonfigurowanych urządzeń oraz zaawansowana analityka umożliwiająca wykrywanie problemów i usprawnianie połączeń. Intuicyjna konfiguracja oraz zarządzanie odbywa się na smartfonach poprzez aplikacje Nuclias Connect oraz Nuclias Protect.