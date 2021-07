Dwa monitory w jednym – potężny, 49-calowy Philips 498P9Z z matrycą 32:9

MMD, producent monitorów marki Philips, prezentuje nowy model o oznaczeniu 498P9Z. Urządzenie wyposażono w 49-calowy, zakrzywiony panel VA o proporcjach 32:9 i przełącznik KVM.

Obszerna przestrzeń robocza

Matryca Philipsa 498P9Z cechuje się rozdzielczością Dual Quad HD (5120 x 1440 px). Odpowiada ona dwóm 27-calowym ekranom QHD w formacie 16:9. Pozwoli to na obsługę wielu okien jednocześnie lub wyświetlanie długich osi czasu w aplikacjach do edycji wideo czy muzyki. Pracę z tak dużym panelem ułatwia zakrzywienie 1800R. Technologia MultiView umożliwia wyświetlanie obrazu z dwóch urządzeń jednocześnie w trybie Picture by Picture. Dzięki przełącznikowi KVM MultiClient do obsługi obu podpiętych komputerów wystarczy jeden zestaw klawiatury i myszy podłączony do monitora.

Do pracy i do rozrywki

Matryca w modelu 498P9Z cechuje się szerokimi kątami widzenia (178°/178°), wysoką jasnością (550 nit) oraz kontrastem na poziomie 3000:1. Pokrycie palety kolorów sRGB na poziomie 122% i współczynnik Delta E < 2 to kolejne mocne strony urządzenia. Produkt otrzymał certyfikat DisplayHDR 400. Częstotliwość odświeżania 165 Hz i technologia Adaptive Sync pozwolą natomiast na relaks przy grach video po pracy. Monitor szczególnie dobrze sprawdzi się w symulatorach.

Hub USB i wygoda użytkowania

Port USB-B pozwoli na połączenie się z każdym komputerem. Za pomocą jednego przewodu prześlemy dane z wbudowanego koncentratora, do którego możemy podpiąć peryferia czy nośniki danych.

Regulowane pochylenie i wysokość ekranu pozwolą zająć ergonomiczną pozycję przy biurku. Z kolei technologia EasyRead dostosuje parametry obrazu tak, by wrażenia przy pracy z dokumentami były zbliżone do papierowych odpowiedników. Funkcja LowBlue ograniczy ilość emitowanego światła niebieskiego, które niekorzystnie wpływa na komfort pracy.

Dostępność i cena

Monitor 498P9Z pojawi się w sprzedaży w sierpniu w cenie 5 171 zł.