Łatwe zarządzanie skalowalnością Nuclias Cloud D-Linka zwiększa pro-duktywność przedsiębiorstw

Na tegorocznych targach Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie D-Link, globalny lider w technologiach sieciowych, przedstawia najnowszą współpracującą z chmurą bramę SD-WAN oraz mobilne aplikacje przeznaczone dla Nuclias Cloud - rozwiązania do zarządzania siecią.

W czasie pandemii wiele firm musiało zmierzyć się z utrzymaniem wysokiej produktywności przy jednoczesnej zmianie trybu pracy. Czynnikami ograniczającymi były koszty, braki w zasobach IT umożliwiające zarządzanie siecią, kwestie bezpieczeństwa, dostęp do aplikacji oraz regulacje dotyczące dystansu społecznego.

Rozwiązanie Nuclias Cloud Networking wspiera firmy w rozwiązywaniu tych kwestii i budowie infrastruktury niezbędnej do wsparcia pracowników zdalnie wykonujących pracę, z uwzględnieniem jednoczesnego zmniejszania kosztów, maksymalizacji zasobów oraz rozwiązywania kwestii związanych z codziennym zarządzaniem siecią. Właściciele niedużych firm otrzymują łatwe we wdrożeniu i utrzymaniu, przystępne cenowo sieci w chmurze z wbudowanymi funkcjami śledzenia przy użyciu punktów dostępowych.

Portfolio Nuclias Cloud D-Linka obejmuje wiele urządzeń optymalizujących produktywność w firmach – bramę SD-WAN, przełączniki oraz punkty dostępowe. Wprowadzone w tym roku punkty dostępowe Nuclias Cloud Wi-Fi 6 zapewniają większą pojemność sieci, mniejsze zatory sieciowe, niskie opóźnienia oraz olbrzymią przepustowość przesyłanych danych. Brama Nuclias Cloud SD-WAN DBG-2000 umożliwia bezpieczne i inteligentne zarządzanie ruchem sieciowym, a wbudowany VPN zabezpieczone połączenia z siecią firmową. Rozbudowana zapora sieciowa oraz chroniący sieć przed cyberatakami Intrusion Prevention System zapewniają profesjonalne zabezpieczenia oraz prywatność. Natomiast zadaniem zapewniającego kategoryzację i kontrolę dostępności serwisów Dynamic Content Filtering jest ochrona przed złośliwymi serwisami WWW. DBG-2000 wyposażono także w prosty system zarządzania polityką dla użytkowników w celu realizacji polityk w całej sieci w celu zapewniania większej spójności i ochrony.

D-Link poszerzył też współpracę z partnerami w kwestiach obejmujących zgodność z regulacjami prawnymi związanymi ze śledzeniem rozprzestrzeniania się Covid w celu gromadzenia informacji i ułatwiania procesu ponownego otwarcia biur bądź restauracji. Jeszcze w tym roku administratorzy będą mogli monitorować sieć z każdego miejsca i każdej porze przez mobilną aplikacją Nuclias Cloud, która będzie dostępna na systemy iOS i Android. Możliwość logowania się z użyciem danych biometrycznych oraz dwuetapowe uwierzytelnienie zabezpieczają dostęp do konta, a konfiguracja jest szybsza dzięki kodowi QR. Nuclias Cloud to także intuicyjny pulpit zarządzania oraz zdalne wdrożenia, dzięki czemu uruchamianie i zarządzanie sieciami nie wymaga angażowania wykwalifikowanych pracowników działów IT. Nieograniczona skalowalność umożliwia dodawanie nowych urządzeń do sieci wtedy, kiedy jest to konieczne. Nuclias Cloud zapewnia także kontrolę dostępu na bazie pełnionych funkcji i przyznanych uprawnień, jak też monitoring i analizę w czasie rzeczywistym, co pozwala wykrywać i rozwiązywać problemy z siecią.