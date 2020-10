Nowe, wytrzymałe klawiatury mechaniczne z przełącznikami HyperX Blue

HyperX, dział gamingowy Kingston Technology Company, Inc., poinformował o dostępności gamingowych klawiatur mechanicznych HyperX Alloy OriginsTM wyposażonych w przełączniki HyperX Blue. Klawiatura zaprojektowana jest z myślą o wydajności i wytrzymałości. Klawisze, które charakteryzują się krótszym punktem aktywacji oraz wytrzymałością ocenianą na 80 milionów kliknięć, mają sprostać wymaganiom graczy oraz osobom pracującym zdalnie. Pełnowymiarowa klawiatura HyperX Alloy Origins to minimalistyczny, kompaktowy design z klawiszami z podświetleniem RGB do urozmaicenia stanowiska w biurze i w domu. Niebieskie przełączniki HyperX są preferowane przez graczy, którzy lubią usłyszeć charakterystyczne „klik” w trakcie pracy.

HyperX Alloy Origins to pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna z wbudowanymi przełącznikami klawiszy HyperX Blue. To stabilne i wytrzymałe urządzenie, którego korpus wykonany jest z trwałego oraz stabilnego aluminium lotniczego ze szczotkowanym wykończeniem. Klawiatura maksymalizuje przestrzeń biurkową aby umożliwić jak najefektywniejszą pracę myszką.

“W HyperX jesteśmy oddani tworzeniu wytrzymałych urządzeń. Zainwestowaliśmy lata w stworzenie serii przełączników, które swoją charakterystyką i specyfikacją są w stanie sprostać wymaganiom gamerów” mówi Bianca Walter, Business Manager w HyperX w regionie EMEA. „Dodanie przełączników HyperX Blue do naszej obecnej oferty, w skład której wchodzą przełączniki Red i Aqua, pozwala graczom wybrać preferowany rodzaj klawiszy, jednocześnie otrzymując jakość, rzetelność i gwarantowany styl w autorskich przełącznikach HyperX.”

Klawiatura Alloy Origins zawiera podświetlone światłem RGB klawisze z wyeksponowanymi diodami LED, które umożliwiają uzyskanie jaśniejszych efektów świetlnych oraz pięć poziomów jasności, które poprawią wrażenia w trakcie gry zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Dzięki oprogramowaniu NGENUITY, klawiatura Alloy Origins oferuje zaawansowane możliwości personalizacji podświetlenia oraz makr, w tym możliwość przypisania rodzaju podświetlenia do każdego klawisza osobno. Dołączony przewód USB C do USB A jest do tego odłączany.

Klawiatura Alloy Origins udostępnia tryb Custom Game, w którym użytkownicy mogą wybrać, które klawisze są włączone, a które nie. Samodzielnie definiowane makra można zapisywać w bibliotece makr. Za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY we wbudowanej pamięci można zapisać maks. trzy profile klawiatury Alloy Origins na potrzeby grania poza domem. Do innych zalet urządzenia należą 100% anti-ghosting i pełna funkcja N-Key Rollover.

Dostępność

Więcej informacji na temat globalnej dostępności HyperX Alloy Origins z przełącznikami HyperX Blue można znaleźć na stronie internetowej poświęconej produktowi. Sugerowana cena to 529 PLN.