NZXT N7 Z490 - elegancki minimalizm i najnowsze technologie

Płyta główna NZXT N7 Z490 ma sprawdzić się jako podstawa wydajnego PC do gier. Producent postawił na elegancki design, najnowsze technologie łączności bezprzewodowej i metalową osłonę dostępną w kolorach czarnym i białym.

NZXT N7 Z490 to płyta główna oparta na najnowszym chipsecie Intela - Z490. Obsługuje on procesory Intel Core 10. generacji i pozwala na podkręcanie odblokowanych jednostek. Wydajnemu CPU może towarzyszyć do 128 GB pamięci RAM o częstotliwości do 4266 MHz oraz do dwóch kart graficznych Radeon dzięki wsparciu dla CrossfireX. Precyzyjne dostrojenie sprzętu, dostosowanie podświetlenia RGB czy krzywych wentylatorów umożliwia autorska aplikacja NZXT CAM.

Powstała we współpracy z firmą ASRock płyta NZXT N7 Z490 oferuje dziesięciofazową sekcję zasilania procesora w układzie 8+2 DrMOS oraz najnowsze standardy łączności bezprzewodowej - WiFi 6 (ax) i Bluetooth 5.1. Entuzjaści znajdą też dwa sloty na dyski SSD typu M.2 i układ dźwiękowy ALC1220 z kondensatorami Nichicon Fine Gold. Komputerowi tunerzy mają do dyspozycji trzy złącza ARGB LED, gniazdo do zasilania pomp i zestaw do podłączenia sześciu śmigieł.

Płyta główna NZXT N7 Z490 obsługuje do piętnastu portów USB, z których trzy są w wersji 3.2 Gen 2 o przepustowości 10 Gbps. Dwa z nich wyprowadzono na tylnym panelu (w tym USB-C), jeden zaś można podpiąć pod frontowy panel kompatybilnej obudowy. Zestaw portów I/O jest chroniony przez metalową osłonę, co powinno ułatwiać instalację komponentu w obudowie.

Zainteresowani nowością NZXT nie będą długo czekać. Płyta główna NZXT N7 Z490 powinna trafić do sprzedaży pod koniec października w cenie około 900 zł. Użytkownicy mogą wybierać spośród dwóch wersji kolorystycznych - białej i czarnej.

Dane techniczne:

• model: N7 Z490

• format: ATX

• wymiary (W x S x G): 305 x 244 x 43 mm

• układ logiki: Intel Z490

• podstawka: LGA1200

• kompatybilne procesory: Intel Core 10. generacji (14 nm)

• pamięć RAM: do 128 GB DDR4-4266 MHz (O.C. XMP)

• pamięć masowa:

o 2 x M.2 typu 2242/2260/2280

o 4 x SATA 6Gbps

• łączność:

o WiFi 6 (802.11ax): Intel AX200

o Bluetooth 5.1

o LAN 2,5 Gbps: Realtek RTL8125BG

• audio: Realtek ALC1220 z kondensatorami Nichicon Fine Gold, 32-bit/192 kHz DAC

• sloty rozszerzeń:

o 2 x PCI-E 3.0 x 16

o 3 x PCI-E 3.0 x1

• wyjścia wideo:

o HDMI 1.4b

• obsługa multi-GPU:

o AMD 2-way CrossfireX

• możliwość podłączenia do 7 wentylatorów (w tym złącze pompy wody)