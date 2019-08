Nowe obudowy NZXT H210 i H210i - kompaktowe i eleganckie

Każdy, kto planuje budowę komputera w niewielkiej, mniejszej niż standardowe midi ATX, obudowie, powinien zwrócić uwagę na dwie nowe konstrukcje autorstwa NZXT. Nie tylko dlatego, że prezentują się pięknie...

Nowe obudowy amerykańskiego producenta charakteryzują się prostymi liniami, bez zbędnych dodatków. Ten minimalistyczny styl udało się połączyć z bogatymi możliwościami. Zacznijmy od kwestii podstawowej dla komputerowych obudów, i nie chodzi tu wcale o estetykę.

NZXT H210 i H210i to obudowy dla płyt głównych rozmiaru mini-ITX. Mimo ich niewielkich rozmiarów producentowi udało się zapewnić całkiem dobre warunki dla dobrego chłodzenia. Dwa duże, 120-milimetrowe wentylatory AER F120 znajdziemy już w zestawie: pierwszy na górze, drugi z tyłu obudowy. Na przednim panelu możemy zamontować kolejne dwa: do wyboru - 120 lub 140-milimetrowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wymienić wentylatory na radiatory z wentylatorami, a więc kluczowe części chłodzenia wodnego. Z przodu znalazło się miejsce na radiator długości 240 mm, z tyłu na 120 mm.

Estetyka nowych obudów amerykańskiej marki to bezsprzecznie najwyższa klasa. H210 i H210i są dostępne w wersjach kolorystycznych: matowej czerni, matowej bieli i matowej czerni i czerwieni. Boczny panel w obu modelach wykonano ze szkła hartowanego. Jest on przy tym montowany pojedynczą śrubą dla łatwiejszego dostępu do wnętrza. Zadbano także o estetyczny wygląd wnętrza obudowy - nie tylko poprzez barwienie go na kolor dopasowany do zewnętrznych powierzchni, ale też dzięki ułatwieniu organizacji kabli, a nawet przykryciu zasilacza specjalną, demontowalną obudową.

W obudowie NZXT H210i znajdziemy dodatkowo kontroler Smart Device V2. Urządzenie to pozwala na stałe monitorowanie pracy komputera. Bada m.in. temperaturę i pracę wentylatorów. Smart Device v2 wykorzystuje nowy, szybszy procesor, który steruje dwoma kontrolerami oświetlenia HUE 2 RGB i pracą układu chłodzenia.

Cena obudowy NZXT H210 wynosi 419 zł, a za model H210i należy zapłacić 579 zł. Obudowy mają być dostępne w sprzedaży w połowie września.

Dane techniczne:

• Standard płyty głównej: mini-ITX

• Standard zasilacza: ATX

• Liczba slotów z tyłu: 2

• Liczba zatok na dyski 3,5”: 1

• Liczba zatok na dyski 2,5”: 4 (3+1)

• Liczba zatok na napędy optyczne 5,25”: 0

• Maksymalna długość karty graficznej: 325 mm

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• Liczba miejsc na wentylatory:

- przód - 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm lub 1 x radiator 240 mm

- góra - 1 x 120 mm

- tył - 1 x 120 mm

- fabrycznie zainstalowane: wentylator Aer F120 (120 mm) z tyłu i u góry