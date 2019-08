Nowe monitory AOC z serii G2 na gamescom 2019

Na rozpoczynających się jutro targach gamescom w Kolonii, AOC zaprezentuje monitory dla graczy z nowej serii G2.

Podczas gamescom, AOC po raz pierwszy publicznie przedstawi monitory z serii G2. Będą to 24-calowy 24G2U oraz 27-calowe 27G2U i CQ27G2. Dwa pierwsze oparto na płaskich matrycach IPS, wyświetlających obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px. Z kolei CQ27G2 korzysta z zakrzywionej matrycy VA o rozdzielczości 2560 x 1440 px.

Każdy ze wspomnianych trzech modeli odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz i oferuje wsparcie dla technologii AMD FreeSync.

AOC na gamescom

Zwiedzających zapraszamy do hali 10.1 na stanowisko A-080. Prócz możliwości zapoznania się z najnowszymi modelami monitorów będzie na nim wydzielona strefa do spotkań z zawodnikami G2 Esports – Lotharem, Orbem oraz całą drużyną Rainbow Six Siege. Ponadto na stoisko zawitają zawodnicy Hertha BSC esports.

Z kolei dla dziennikarzy przewidziano możliwość rozmowy z reprezentantami AOC i PHILIPS w hali 2.2 przy stanowisku B069 / A060 w pokojach 11 oraz 12. Przedstawiciele mediów otrzymają informacje o nadchodzących, premierowych konstrukcjach obu marek.

Targi potrwają od 20 do 24 sierpnia, przy czym 20 sierpnia jest dniem przeznaczonym dla prasy i przedstawicieli biznesowych.

Uprzejmie prosimy o kontakt na adres grzegorz.iwan@sarota.pl lub jan.balicki@sarota.pl w przypadku chęci umówienia spotkania z przedstawicielami marki AOC lub PHILIPS.

gamescom to jedne z największych na świecie targów związanych z przemysłem gier wideo, które odbywają się nieprzerwanie od 2009 roku. Zeszłoroczna edycja przyciągnęła 370 tysięcy zwiedzających oraz 1037 firm z 56 krajów, prezentujących gry oraz sprzęt związany z elektroniczną rozrywką.