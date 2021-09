CX PLUS TRUE WIRELESS — DOSKONAŁY DŹWIĘK BEZ KOMPROMISÓW

Firma Sennheiser zaprezentowała nowe słuchawki CX Plus True Wireless, które oferują wyjątkową jakość dźwięku i wysoki komfort użytkowania. Nowy model został wyposażony w aktywną redukcję hałasu otoczenia, dzięki czemu słuchawki zapewniają niezapomniane doświadczenia słuchowe. Elegancki design, wysoka ergonomia i prosta obsługa gwarantują całodniową radość słuchania.

Doskonałe brzmienie nowych słuchawek CX Plus True Wireless od Sennheisera to niesamowite doświadczanie wysokiej jakości dźwięku w przystępnej cenie. Jest to możliwe dzięki przetwornikowi TrueResponse, wykorzystującemu technologię znaną z audiofilskich rozwiązań niemieckiego producenta. Opracowany specjalnie dla segmentu premium gwarantuje wysokiej jakości dźwięk stereo z głębokimi basami, naturalnymi średnimi i czystymi górnymi tonacjami.

Funkcja aktywnej redukcji hałasu pozwala słuchaczom doświadczyć czystych i precyzyjnych basów bez zakłóceń — nawet w głośnym otoczeniu. Tymczasem funkcja Transparent Hearing w razie potrzeby ułatwia skoncentrowanie się na dźwiękach z zewnątrz, bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu. Możliwość słyszenia odgłosów wokół pozwala użytkownikom na bycie świadomym ich otoczenia.

Niedługo po prezentacji naszych stylowych słuchawek CX True Wireless, na rynek wprowadzamy jeszcze bardziej wyjątkowy produkt — mówi Frank Foppe, product manager w firmie Sennheiser. — Wyposażone w technologię klasy audiofilskiej i dodatkowe funkcje, takie jak aktywna redukcja szumu czy Transparent Hearing, słuchawki CX Plus True Wireless zapewniają wysoką wierność odtwarzania przez cały dzień.

Prostsza codzienność

Dzięki konfigurowalnym panelom dotykowym żadna interakcja z CX Plus True Wireless nie wymaga wysiłku. Użytkownicy mogą skonfigurować sterowanie systemem audio, połączeniami i dostępnym asystentem głosowym, dzięki czemu korzystanie ze słuchawek jest wygodne i intuicyjne. Każda słuchawka wyposażona jest w parę podwójnych mikrofonów, które optymalizują słyszalność mowy podczas rozmów, gwarantując krystalicznie czyste przechwycenie dźwięku. Słuchawki są od siebie niezależnie, co sprawia, że działają zarówno razem, jak i osobno.

Kolejna inteligentna funkcja, Smart Pause, zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii, automatycznie zatrzymuje odtwarzanie po wyjęciu słuchawek z uszu i płynnie wznawia je po ponownym założeniu. Słuchawki są zawsze w gotowości, samoistnie uruchamiają się po wyjęciu z etui i wyłączają po włożeniu do opakowania. CX Plus True Wireless oferują również najnowsze opcje łączności, zapewniające zaawansowane technologicznie wrażenia słuchowe: zgodność z Bluetooth 5.2 i obsługa kodeków SBC, AAC, aptX i aptX Adaptive dla wysokiej rozdzielczości dźwięku o niskich opóźnieniach, dzięki czemu audio doskonale synchronizuje się z treścią wideo. Połączeniami Bluetooth można łatwo zarządzać za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Control, a wbudowany korektor dźwięku zapewnia spersonalizowane wrażenia słuchowe i indywidualne ustawienie basu Bass Boost.

Zaprojektowane dla całodniowej rozrywki

Wszystkie bezprzewodowe słuchawki firmy Sennheiser zostały opracowane w oparciu o najnowsze badania nad wygodą użytkowania. Smukła budowa i elegancki design CX Plus True Wireless gwarantują wygodę i przyjemność użytkowania przez cały dzień. Kompaktowe słuchawki bezprzewodowe precyzyjnie dopasowują się do kanału słuchowego, dzięki czemu podczas ruchu trzymają się pewnie na swoim miejscu. Silikonowe adaptery do uszu w 4 rozmiarach stanowią dodatkową izolację akustyczną, wspomagając funkcję ANC.

Aby użytkownicy mogli cieszyć się dźwiękiem, niezależnie od tego, gdzie pójdą, konstrukcja jest odporna na zachlapanie wg klasy IPX4. Życie nie zwalnia, więc CX Plus True Wireless są gotowe by dotrzymać tempa. Wraz ze swoją pojemną baterią i przenośnym etui ładującym osiągają imponujący, 24-godzinny czas odtwarzania dźwięku.

Słuchawki CX Plus True Wireless dostępne będą w sprzedaży w kolorach białym i czarnym od 28 września w katalogowej cenie 719 PLN.