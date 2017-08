Nowe gamingowe komputery Lenovo Legion Towers

Na gamescom 2017 dodaliśmy do naszej rodziny Lenovo Legion™ cztery nowe, wydajne urządzenia — trzy przygotowane do obsługi wirtualnej rzeczywistości pecety o formacie tower z Windows® 10: Lenovo Legion Y920, Y720 i Y520 Tower, a także nowy monitor do gier Lenovo Legion Y25f. Wszystkie trzy komputery Lenovo Legion Tower oferują graczom wszelkiej maści wybór sprzętu i mocy dostosowany do ich potrzeb. Monitor do gier Lenovo Legion Y25f dopełnia możliwości tych komputerów, oferując wysokiej klasy ekran Full HD o przekątnej 24,5 cala, obsługę HDR i krystalicznie czysty obraz.

Wsłuchujemy się w głos użytkowników, zarówno w bezpośrednich rozmowach, jak i w mediach społecznościowych oraz na forach internetowych. Opinie społeczności wpłynęły na powstanie tych nowych urządzeń. Gracze konsekwentnie podkreślają, że najważniejsza jest dla nich szybkość i wydajność. Dlatego zbudowaliśmy komputery Lenovo Legion Tower od podstaw, koncentrując się na mocy i szybkości, tak aby bez problemu można było korzystać na nich z zarówno najlepszych obecnie gier RPG klasy AAA, jak i niezależnych platformówek.

Lenovo Legion Y920 Tower: tryb gry — Hard

Gotowy do obsługi wirtualnej rzeczywistości Lenovo Legion Y920 Tower zbudowaliśmy z myślą o poważnych graczach na platformie PC. Ta w pełni wyposażona maszyna działa z Windows 10 i procesorem do poziomu czterordzeniowego Intel® Core™ i7-7700K 7. generacji. Radzi sobie spokojnie z najbardziej wymagającymi grami — od krwawych strzelanek po nastrojowe symulatory lotu z optymalną szybkością i bez zakłóceń. Komputer ten ma też kartę graficzną do NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8 GB — jeden z najlepszych układów GPU na rynku. Fantastyczny obraz generowany przez tę kartę to gwarancja, że komputer poradzi sobie także z przyszłymi sequelami dzisiejszych hitów. Co więcej, Lenovo Legion Y920 Tower ma do 32 GB pamięci DDR4 2800 Mhz CORSAIR® VENGEANCE® LPX umożliwiającej przetaktowywanie, a także opcjonalny, zintegrowany system chłodzenia cieczą firmy Asetek® umożliwiający podkręcanie procesora. Sprzyja to większej stabilność liczby klatek na sekundę, płynności gry oraz zmniejszeniu zakłóceń systemowych i obciążenia płyty głównej. Dzięki temu można grać z poczuciem pewności, bez przerywania killstreaków czy utraty pierwszego miejsca w ułamku sekundy.

Lenovo Legion Y720 Tower: tryb gry — Medium

Gotowy do obsługi wirtualnej rzeczywistości Lenovo Legion Y720 Tower oferuje graczom niezawodną wydajność. Działa z systemem Windows 10 i procesorem do poziomu Intel Core i7-7700 7. generacji, opcjonalną pamięcią Intel Optane™ 16 GB zwiększającą szybkość reakcji systemu oraz kartą graficzną do NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB. Dzięki temu Lenovo Legion Y720 Tower oferuje niezbędną moc obliczeniową i graficzną do obsługi nawet najbardziej wymagających gier. Lenovo Legion Y720 Tower to sposób, by zmiażdżyć przeciwnika na polu bitwy i rozpędzić bez zadyszki inwazję obcych.

Lenovo Legion Y520 Tower: tryb gry — Easy

Gotowy do obsługi wirtualnej rzeczywistości Lenovo Legion Y520 Tower przygotowaliśmy z myślą o graczach konsolowych, którzy chcą wkroczyć do rozległego świata gier PC. W tym sprzęcie postawiliśmy na grafikę i moc obliczeniową, dzięki czemu stanowi doskonały pierwszy krok na gamingowej arenie PC. Ten model również działa z Windows 10 — najlepszą wersją Windows do gier. Oferuje natywną obsługę streamingu na żywo za pośrednictwem Miksera, DirectX® 12, nielimitowaną liczbę klatek na sekundę oraz proporcje obrazu 21:9 i łączność za pośrednictwem Xbox Live®.



Wszystkim tym zaletom towarzyszy GPU do NVIDIA GeForce GTX 1060 i procesor do Intel Core i7-7700 7. generacji. Lenovo Legion Y520 Tower posiada też Lenovo Entertainment Hub — aplikację dającą dostęp do obszernego katalogu kodów do popularnych gier z funkcją upscalingu wybranych gier FPS1. Komputer ten można łatwo rozbudować, dzięki czemu Lenovo Legion Y520 Tower to świetne wprowadzenie do świata gier PC.

Monitor do gier Lenovo Legion Y25f: tryb gry — Bonus

Monitor do gier Lenovo Legion Y25f ma ekran FHD o przekątnej 24,5 cala z częstotliwością odświeżania 144 Hz, na którym prezentuje wyrazisty obraz z niesamowitymi detalami i teksturami ulubionych gier. Dzięki zupełnie nowym funkcjom HDR i jasności na poziomie 400 nitów ten prawie pozbawiony obramowania monitor ożywia dodatkowo barwy gier, które niemal eksplodują z ekranu. Podczas zmagań z przeciwnikami liczy się każda klatka, a monitor do gier Lenovo Legion Y25f ma niesamowicie krótki czas reakcji na poziomie 1 ms, dzięki czemu gracze mogą rzucać się w wir wysokooktanowej walki z co najwyżej minimalnymi lagami. Monitor do gier Lenovo Legion Y25f można dostosować pod względem wysokości i kąta nachylenia, a dodatkowo oferuje on wygodny zaczep na słuchawki.

Zarówno doświadczeni gracze, jak i nowicjusze na arenie PC znajdą w szybkiej i wydajnej rodzinie Lenovo Legion coś dla siebie, aby poznawać nowe światy i dominować na polu bitwy tak, jak założyli to twórcy gier.

Ceny i dostępność w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki:

• Lenovo Legion Y920 Tower z pamięcią do przetaktowywania CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 będzie dostępny w cenach od 2299 EUR od września 2017, Lenovo Legion Y920 Tower z opcjonalnym zintegrowanym systemem chłodzenia Asetek będzie dostępny w cenie od 2399 EUR od października 2017 r.2

• Lenovo Legion Y720 Tower będzie dostępny w cenach od 1299 EUR od września 2017 r.2

• Lenovo Legion Y520 Tower będzie dostępny w cenach od 749 EUR od sierpnia 2017 r.2

• Monitor do gier Lenovo Legion Y25f będzie dostępny w cenie od 299 EUR od stycznia 2018 r.2