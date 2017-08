DOD: producent wideorejestratorów na targach IFA Berlin

W dniach od 1 do 6 września b.r. w Berlinie odbędą się targi elektroniki użytkowej IFA. Dla producentów sprzętu elektronicznego to niebywała okazja do zaprezentowania swoich najnowszych produktów i rozwiązań.

Na imprezie nie zabraknie tajwańskiego producenta wideorejestratorów klasy premium - DOD Tech. Firma zaprezentuje najnowsze kamery samochodowe przeznaczone zarówno dla kierowców samochodów, jak i dwóch kółek. Na stoisku producenta zostaną również pokazane wideorejestratory z dwoma kamerami w zestawie.

Matryca SONY i lepsza jakość

Wideorejestratory DOD to urządzenia coraz bardziej popularne w naszym kraju nie tylko ze względu na ich praktyczne zastosowanie, ale i jakość nagrywanego obrazu (full HD). Wyposażone w czułą matrycę SONY STARVIC CMOS nagrywają sytuacje, które później mogą zostać odtworzone w celu rekonstrukcji zdarzeń i udowodnieniu czyjeś winy.

Aby jeździło się bezpieczniej

Produkty DOD Tech zostały wręcz naszpikowane nowoczesną elektroniką, dzięki czemu obraz rejestrowany nawet podczas nocnej podróży jest płynny i czytelny. W kamerach zamontowano jasne obiektywy złożone z 6 soczewek z przesłoną f 1/6, oferujące szeroki kąt widzenia. Takie dodatki jak asystent parkowania, wbudowany GPS czy funkcja Speed Camera Alert powinny również znacząco podnieść bezpieczeństwo i komfort użytkowania podczas jazdy.

IFA od lat…

IFA Berlin to jedne z największych na świecie targów elektroniki użytkowej. Jest to miejsce spotkań osób z branży oraz możliwość zaprezentowania nowości produktowych. Na imprezie można w jednym miejscu dokonać przeglądu sytuacji na rynku elektroniki, zapoznać się z najnowszymi technologiami czy premierami sprzętu elektronicznego.

Stanowisko DOD będzie znajdować się w hali 4.2, stoisko 116.