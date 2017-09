Western Digital Corporation, globalny lider technologii i rozwiązań storage, rozszerzył swoją serię dysków WD Gold® o nowy model o pojemności 12 TB – zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania biznesu na przestrzeń dyskową.

Nowe, pojemne dyski WD, pozwalają firmom na efektywne przechowywanie większej ilości danych, kluczowych dla funkcjonowania biznesowych aplikacji storage.

Niezależnie od tego, czy przechowywane w firmie pliki to poufne dane klientów, dokumentacja medyczna czy dane przeznaczone do analizy w aplikacjach Business Intelligence, dyski WD Gold doskonale sprawdzą się jako bezkompromisowe rozwiązanie storage, idealnie wpisujące się w potrzeby współczesnych menedżerów IT.

“Firmy generują coraz więcej informacji, dlatego też coraz ważniejsze staje się ich przechowywanie i wykorzystywanie do pozyskiwania cennych dla biznesu danych. Firmy, które potrafią najefektywniej analizować przechowywane dane i pozyskiwać z nich cenne informacje, są w stanie podejmować mądrzejsze decyzje biznesowe, udoskonalać procesy biznesowe i skuteczniej uzyskiwać w ten sposób przewagę nad konkurencją” – wyjaśnia Brendan Collins, vice president działu Devices Business w Western Digital.

Dyski WD Gold zostały stworzone z myślą o bezpiecznym przechowywaniu najcenniejszych danych użytkowników. Zaprojektowano je tak, by sprawdziły się podczas pracy pod dużym obciążeniem w serwerach, również w warunkach wysokiego narażenia na wibracje. Nowe modele charakteryzują się najwyższym w portfolio dysków twardych WD współczynnikiem MTBF – na poziomie 2,5 miliona godzin. Nowości wykorzystują technologię Western Digital HelioSeal 4. generacji (są one wypełnione helem, co pozwoliło na osiągnięcie najwyższej pojemności, niezawodności i energooszczędności).

Dostępność

Nowe dyski WD Gold 12TB (model WD121KRYZ) objęte są pięcioletnią ograniczoną gwarancją i są już dostępne u wybranych dystrybutorów.