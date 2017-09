IRIScan Anywhere 5: rewolucja w Twoim biurze

W nowoczesnym biurze szefowie cenią przestrzeń i czas pracowników. Urządzenia, które kiedyś zajmowały połowę pomieszczenia i były skomplikowane w obsłudze, odchodzą do lamusa. IRIS przekonuje, że czas zastąpić stare skanery ich mobilnymi odpowiednikami, takimi jak IRIScan Anywhere 5.

Wystarczy spojrzeć na kompaktowe rozmiary urządzenia IRIS, by od razu zrozumieć różnicę miedzy dawnymi skanerami a IRIScan Anywhere 5. Ten ostatni zajmuje niewiele miejsca (3,5x27,5x4,4 cm), dzięki czemu można go zabierać na spotkania z klientami. Co ważne, mobilny skaner nie musi być podłączony do komputera: wystarczy przepuścić przez niego dokument.

Łatwy w obsłudze

Skoro IRIScan Anywhere 5 działa niezależnie od innych urządzeń, do jego obsługi nie jest potrzebne oprogramowanie. Dlatego IRIS postawił na prosty w obsłudze, intuicyjny interfejs, umożliwiający m. in. wybór DPI czy formatu, w jakim zostanie zapisany skan.

Daje radę

Mimo niewielkich rozmiarów, producent zapewnia, iż IRIScan Anywhere 5 nie tylko nie ustępuje mocą dużym skanerom, ale w wielu przypadkach nawet je przewyższa. Urządzenie może zeskanować 8 stron w ciągu minuty w rozdzielczości do 1200 DPI. Dodatkowo sprzęt posiada jasny, czytelny i kolorowy ekran o przekątnej 1,44”, na którym użytkownik może podejrzeć, czy dokument zeskanował się właściwie.

Tyle możliwości

Urządzenie IRIS daje też wiele możliwości związanych z przekonwertowania zeskanowanych dokumentów na różne formaty: JPEG, PDF lub jeden z plików kompatybilnych z programami MS Office, takich jak WORD i EXCEL. Istnieje nawet opcja zgrania danych jako e-Book lub plik… audio.

Koniec z wizytówkami

Kolejnym ułatwieniem dla biznesu jest możliwość przeniesienia wizytówek na komputer. Wystarczy zainstalować program Cardiris Corporate 5.7, by przy pomocy IRIScan Anywhere 5 szybko umieścić dane z wizytówki do laptopa lub PC-ta, a następnie eksportować kontakty np. do Outlooka.

Po kablu i przez WiFi

Przenoszenie plików w przypadku IRIScan Anywhere 5 odbywa się przy pomocy kabla USB. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się na zakup modelu z WiFi, wtedy będzie mógł przesyłać dane z każdego miejsca i o każdej porze, w zależności od własnej wygody i potrzeb.

Skaner IRIScan Anywhere 5 kosztuje około 499 zł.

Cechy produktu:

• Rozdzielczość: 300/600/1200 DPI

• Wymiary: 3,5 x 27,5 x 4,4 cm

• Waga: 330 g

• Kolor: skan kolorowy i czarno-biały

• Format plików: JPEG/PDF

• Maksymalny wymiar kartki: A4

• Rozmiar wyświetlacza: 1.44”

• Złącze: USB

• Bateria: 120mAH Litowo-polimerowa

• Dostępne kolory: czarny, biały, turkusowy i czerwony