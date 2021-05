IRIScan Desk 5 Pro i logistyka - czas na automatyzację

IRIScan Desk 5 Pro to kompaktowy, przenośny skaner, który ma szansę sprawdzić się nie tylko w biurze, ale i np. w magazynie czy archiwum. Przygotowane przez producenta oprogramowanie ma radzić sobie nie tylko z cyfryzacją dokumentów, lecz także z kodami kreskowymi 1D i 2D, QR i indeksowaniem ich w skoroszytach.

Ręczne skanowanie dziesiątek czy setek kodów dziennie w celu potwierdzenia przyjęcia lub nadania oraz prowadzenie ich ewidencji w centralnym skoroszycie - to dla niejednego pracownika branży logistycznej codzienność. Czy da się szybciej i wygodniej? Firma IRIS twierdzi, że tak. Skaner IRIScan Desk 5 Pro to narzędzie, które ma brylować nie tylko w biurach czy uczelniach, lecz także w archiwach i magazynach.

Dołączone do urządzenia oprogramowanie ma radzić sobie z powszechnymi w branży logistycznej kodami. Obsługiwane są zarówno kody kreskowe 1D i 2D, jak również QR. Gdy urządzenie je rozpozna, są one eksportowane do formatu JPEG. Jednocześnie ich wartość jest automatycznie indeksowana w centralnym skoroszycie (XLS) lub w pliku tekstowym. Minimalizuje to ryzyko pomyłki i przyspiesza obsługę dostawy.

W razie potrzeby skaner IRIScan Desk 5 Pro może posłużyć także do sczytywania danych z innych rodzajów dokumentów. Wykorzystując oprogramowanie IRISPowerscan można pobierać dane z kodów MRZ. Znajdują się one np. w paszportach i pozwalają na uzyskanie m.in. imienia i nazwiska, kodu państwa wydającego dokument czy datę jego ważności. Skanowanie faktur i zapisywanie ich w skompresowanych, łatwych do archiwizacji plikach PDF także nie stanowi wyzwania.

Naturalnie IRIScan Desk 5 Pro to w dalszym ciągu urządzenie, które w razie potrzeby ma szansę sprawdzić się także w innych scenariuszach. Cyfryzacja do dwudziestu stron A4 w ciągu minuty, rozpoznawanie tekstu w ponad 130 językach świata, zapisywanie skanów w formie elektronicznych publikacji i audiobooków czy scalanie obrazu z dwóch kamer pozwalają na użycie go w biurze, recepcji czy jako narzędzie do przygotowania materiałów szkoleniowych dla współpracowników.

Skaner IRIScan Desk 5 Pro jest dostępny w polskich sklepach w cenie około 1450 zł brutto.

Dane techniczne:

IRIScan™ Desk 5 Pro

• sensor: CMOS o rozdzielczości 12 Mpix, zmienna ogniskowa (autofocus)

• maks. rozdzielczość skanowania:: 4032 x 3024 pikseli

• maks. rozmiar dokumentu: A3 (420 x 290 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: 2 sekundy/strona w trybie kolorowym, do 30 str./min.

• rozdzielczość nagrywanego wideo: 1280 X 1024 (SXGA) lub 640 x 480 (VGA)

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o wideo: AVI, MP4, FLV, WMV

• wymiary:

o złożony: 375 x 85 x 75 mm

o rozłożony: 375 x 85 x 270 mm

• waga: 800 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień