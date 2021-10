PowerWalker VI GXB - funkcjonalne i efektowne zasilacze UPS dla entuzjastów PC

Seria zasilaczy UPS PowerWalker VI GXB ma zdobyć serca graczy i entuzjastów PC. Urządzenia te mają nie tylko chronić sprzęt i podtrzymywać napięcie, ale i pasować do gamingowego wnętrza. UPS-y mają więc konfigurowalne podświetlenie RGB oraz odczepiane, bezprzewodowe ekrany, na których można śledzić parametry pracy PC.

Zasilacze UPS PowerWalker VI GXB to wąskie, pionowe konstrukcje, które bez problemu mają znaleźć swoje miejsce w pobliżu pecetów i konsol. Wykonane w topologii line-interactive urządzenia wyróżniają się frontem z konfigurowalnym podświetleniem RGB LED. Kolor iluminacji można dopasować do wnętrza lub pozostałych podzespołów, aby całość wyglądała spójnie i współtworzyła klimat lub po prostu odzwierciedlała aktualny tryb pracy zasilacza.



Uwagę może zwracać także ekran LCD, który pozwala na odczyt parametrów pracy zarówno UPS-a, jak i komputera. Śledzić można temperaturę CPU, aktualne taktowanie czy obciążenie. Wyświetlacz posiada własny akumulator, dzięki czemu można go odłączyć od UPS-a i postawić np. na biurku. Pełni on wówczas dodatkowo funkcję pilota sterującego pracą zasilacza. Moduł korzysta z technologii Bluetooth i ma zasięg do sześciu metrów.

Na frontowych ściankach zasilaczy awaryjnych PowerWalker VI GXB znajdują się po dwa porty USB do ładowania urządzeń takich jak np. smartfony. Jedno z nich to najpopularniejsze USB typu A, drugie zaś to USB-C. Gniazda są w stanie dostarczyć prąd o natężeniu do trzech amperów. Z tyłu z kolei wyprowadzono złącza Ethernet pozwalające na filtrowanie anomalii w sieciach LAN. Jest też USB z interfejsem HID do komunikacji z PC bez dodatkowego oprogramowania.



Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą jednak sięgnąć po przygotowaną przez producenta, darmową aplikację ViewPower. Na chwilę obecną UPS-y z serii PowerWalker VI GXB są dostępne w dwóch wariantach mocy. Podstawowy oferuje 600 W, podczas gdy mocniejszy jest w stanie dostarczyć 900 W. Czysta sinusoida na wyjściach ma spełniać wymagania jakościowe stawiane przez profesjonalnych graczy i ich sprzęt.



Zasilacze PowerWalker VI GXB mają wbudowane moduły AVR odpowiadające za automatyczną regulację napięcia. Modele z gniazdkami typu E (najpopularniejsze w Polsce) i F pozwalają na podłączenie do czterech urządzeń. Dwa z nich oferują podtrzymanie bateryjne i ochronę przeciwprzepięciową, natomiast dwa pozostałe skupiają się wyłącznie na ochronie przed anomaliami sieciowymi. Wersja z wtyczkami IEC ma ich osiem i ponownie, połowa z nich oferuje podtrzymanie zasilania, a część ochronę przeciwprzepięciową.

Zasilacze PowerWalker VI GXB już pojawiają się w ofertach sklepów. Za model VI 1000 GXB FR o mocy 600 W trzeba zapłacić około 950 zł, podczas gdy VI 1500 GXB FR to wydatek około 1200 zł.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna:

o PowerWalker VI 1000 GXB: 1000 VA / 600 W;

o PowerWalker VI 1500 GXB: 1500 VA / 900 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Porty komunikacyjne: USB

• Czas ładowania: 6-8 godz. do 90%

• gniazdka:

o 4 x francuskie (E), lub 4 x typu F, lub 8 x IEC

o RJ45/RJ11

• wymiary (S x W x G) i waga:

o PowerWalker VI 1000 GXB: 99 x 280 x 308 mm, 9,2 kg;

o PowerWalker VI 1500 GXB: 99 x 280 x 430 mm, 13,8 kg;

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania:

o PowerWalker VI 1000 GXB: 1 x 12 V / 9 Ah;

 czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 7 min

 czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 2,18 min

o PowerWalker VI 1500 GXB: 2 x 12 V / 9 Ah;

 czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 10 min

 czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 3,5 min