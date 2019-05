NAS-y Asustor bezpieczniejsze z oprogramowaniem ClamAV

Asustor specjalizuje się w rozwiązaniach do składowania, zarządzania i udostępniania danych. Trudno jednak oderwać tę tematykę od kwestii bezpieczeństwa.



Asustor znamy głównie z produkcji urządzeń typu NAS. Producent chwali się, że doświadczenie zdobyte na tym polu umożliwia mu skuteczniejsze dbanie o bezpieczeństwo m. in. z wykorzystaniem nowego programu ClamAV. Służy on do znajdowania i eliminacji zagrożeń, takich jak wirusy i trojany. Dzięki niemu dane składowane na dyskach sieciowych mają pozostawać bezpieczne.

ClamAV jest programem dla systemów Unix działającym na licencji open source i składa się z kilku narzędzi: skanera antywirusowego, rozwiązania do tworzenia sygnatur i własnych baz wirusów oraz mechanizmu automatycznego (i darmowego) aktualizowania bardzo rozbudowanej bazy wirusów. Teraz ClamAV jest dostępny dla urządzeń Asustor z serii: AS6, AS70, AS50, AS51, AS61, AS62, AS31, AS32, AS63, AS64, AS52 oraz AS53.

Jest w tym i ciekawy, polski akcent. Twórcą i pomysłodawcą oprogramowania ClamAV jest Tomasz Kojm, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z oprogramowania ClamAV lub jego pochodnych korzystają tacy giganci jak np. Google, Apple i Cisco. Dotychczasowy program Avast zapewniający ochronę urządzeniom Asustor przestanie być wkrótce obsługiwany.