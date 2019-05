NETGEAR Nighthawk RAX120 oraz RAX40 – domowa sieć przyszłości

Premierowe urządzenia od NETGEAR, routery Nighthawk RAX120 i RAX40, to bez wątpienia odpowiedź na wyzwania nowej ery sieci WiFi.

NETGEAR Nighthawk RAX120 oraz RAX40 to najnowsze modele od NETGEAR, które wraz z ukrytymi w sobie zaawansowanymi technologiami nie tylko pozwalają na płynniejsze przesyłanie strumieniowe i ultraszybkie pobieranie plików, lecz również i zwiększają komfort grania oraz prowadzenia wideokonferencji.

Nighthawk RAX40 to 4-strumieniowy router, pozwalający na obsługę nowego standardu WiFi 802.11ax. Nie bez znaczenia jest tu dwurdzeniowy procesor, który zapewnia w pełni płynną pracę i wspiera funkcje związane zarówno z grami komputerowymi, jak i streamingiem obrazu wideo 4K UHD. Całość dopełnia pięć gigabitowych portów Ethernet oraz jeden port USB 3.0. W celu poprawienia efektywności sieci router został wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak OFDMA czy wsparcie kanału 160 MHz, które podwaja prędkość oferowaną przez kanały 80 MHz, zapewniając tym samym gigabitową prędkość dla wszelkich urządzeń przenośnych.

Nighthawk RAX120 to 12-strumieniowy router, który wykorzystując najnowszy standard WiFi 6 zapewnia czterokrotnie większą przepustowość danych na potrzeby obsługi znacznej liczby urządzeń w sieci. Jego czterordzeniowy procesor 64-bit o częstotliwości 1,8 GHz pozwala nie tylko na obsługę inteligentnych urządzeń domowych i szybkich aplikacji, lecz również i na niezwykle płynne przesyłanie strumieniowe materiałów w jakości 4K UHD, gry online i wiele innych. Co ważne RAX120 to także pierwszy domowy router NETGEAR z portem 5Gig.

Na koniec warto wspomnieć, że oba urządzenia przyjmują polecenia głosowe za pośrednictwem asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.