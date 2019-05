Cooler Master: niskoprofilowa i (bez)przewodowa klawiatura dla graczy

Klawiatury gamingowe z racji swojego zastosowania, nie potrzebują na ogół bloku numerycznego. Po co więc tracić cenne miejsce na biurku? Cooler Master zaprezentował klawiaturę SK621, w której zrezygnowano z bloku numerycznego, ale zachowano gamingowych charakter w czystej stylistycznie formie.

Nowy model klawiatury tego producenta charakteryzuje się skróconą konstrukcją oraz zastosowaniem niskoprofilowych przełączników mechanicznych. Mierząca sobie ledwie 60% długości standardowego layoutu, zbudowana na aluminiowej podstawie klawiatura Cooler Master SK621 może pracować zarówno jako model przewodowy, jak też bezprzewodowy przy wykorzystaniu łączności Bluetooth 4.0.

Podstawą działania Cooler Master SK621 są niskoprofilowe przełączniki mechaniczne Cherry MX Low Profile RGB Red. Zbliżone charakterystyką do “zwykłych” przełączników czerwonych (liniowe działanie, 45 cN nacisku do aktywacji, brak kliknięcia przy aktywacji klawisza) mają znacznie krótszą drogę klawisza (1,2 mm zamiast 2 mm). Dla miłośników klawiatur mechanicznych, a przy tym niskiego profilu samych klawiszy jest to aktualnie najlepszy możliwy wybór.

Jak na klawiaturę skierowaną do graczy przystało, nowy model Cooler Mastera może pochwalić się podświetleniem RGB. Każdy z klawiszy ma indywidualną iluminację. Pozwala to na tworzenie własnych świetlnych kombinacji, np. zaprojektowanych dla konkretnych tytułów gier.

Cooler Master SK621 wyposażono w pojemną baterię 4000 mAh. Podczas pracy bezprzewodowej oferuje 6-klawiszowy rollover (można wcisnąć jednocześnie do 6 klawiszy, a sygnał każdego z nich zostanie poprawnie zarejestrowany). W przypadku kiedy klawiatura jest podłączona przez USB mamy do dyspozycji N-key rollover.

Klawiatura Cooler Master SK621 jest dostępna w cenie ok. 650 zł.

Dane techniczne:

• Przełączniki: Cherry MX Low Profile RGB Red

• Materiał: plastik / aluminum

• Kolor: gunmetal

• LED Color RGB, 16,7 miliona kolorów

• Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• Czas odpowiedzi: 1ms / 1000Hz

• Pojemność baterii: 4000 mAh

• Łączność: przewodowa i bezprzewodowa

• Łączność przewodowa: kabel USB typ C do typ A

• Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.0

• Masa: 424 g

• Wymiary: 293 x 103 x 29,2 mm