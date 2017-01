Firma MSI pokazała na swoim stoisku w czasie targów CES 2017 płytę główną X370 XPower Gaming Titanium. Model ten wyposażony jest w podstawkę AM4 dla procesora Ryzen i APU siódmej generacji.



To urządzenie ma należeć do serii Gaming Enthusiast i będzie wykonane w oparciu o biało-srebrny laminat, dziesięciofazową sekcję zasilania, 24-pinowe gniazdo ATX, 8-pinowe EPS i 6-pinowe PEG (PCI-Express) w przypadku mocnego podkręcania kart graficznych. Producent przygotował do naszej dyspozycji cztery sloty na moduły pamięci RAM typu DDR4, dwa sloty PCI Express 3.0 x16 (razem działają w trybie x8), slot PCI Express 3.0 x16 (podpięty do kontrolera w układzie X370, działa w trybie maksymalnie x4), sześć portów Serial ATA 6 Gb/s, dwa porty M.2 (32 Gb/s) oraz port U.2 (32 Gb/s). Poza tym nie zabrakło czterech portów USB 3.1 (jeden typu C), osiem portów i złączy USB 3.0, kodeka HD Audio 7.1 i kontrolera sieci przewodowych 1 Gb/s.



Cena MSI X370 XPower Gaming Titanium oczywiście na chwilę obecną jest nieznana.