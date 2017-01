LG G6 bez modułów niebawem na rynku

Firma LG potwierdziła, że smartfon G6 będzie pozbawiony modułowej konstrukcji (tak jak to miało miejsce w G5). Informację tę potwierdził Skott Ahn, pracujący w firmie na stanowisku Chief Technologist.



Niestety szczegóły specyfikacji tego urządzenia nie zostały nadal potwierdzone. Według ostatnich plotek wiemy, że otrzyma on ekran o wielkości 5,3 cala i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz procesor Snapdragon 835 marki Qualcomm. Reszta podzespołów jest wielką tajemnicą.



Urządzenie powinno być pokazane w trakcie targów MWC 2017 w Barcelonie, które startują pod koniec lutego. Wiele wskazuje na to, że G6 będzie o wiele tańszy od G5, bowiem koszty jego wykonania są o 20% niższe niż poprzednika.