MSI B350 Tomahawk pokazana na CES 2017

Firma MSI pokazała swój nowy model płyty głównej, która będzie posiadała podstawkę AM4. Urządzenie to pojawiło się na targach CES 2017 i jest przeznaczone dla procesorów AMD Ryzen lub APU siódmej generacji.



Nowość ma należeć do serii Arsenal Gaming i będzie oparty o układ logiki AMD B350. Sprzęt w formacie ATX posiada sekcję zasilania w układzie 4+2. Zasilanie czerpane jest z 24-pinowego gniazda ATX i 8-pinowego EPS. Do podstawki podłączono cztery sloty na moduły pamięci RAM typu DDR4 (o pojemności do 64 GB), slot PCI Express 3.0 x16, drugi slot PCI Express 3.0 x16 (działa w trybie x4), dwa sloty PCI Express 3.0 x1 i PCI. Do tego przygotowano cztery porty Serial ATA 6 Gb/s oraz 32-gigabitowe złącze M.2. Z portów SATA dwa korzystają z kontrolera wbudowanego w procesor, a pozostałe cztery z tego w układzie B350.



MSI B350 Tomahawk oferuje w sumie osiem portów i złączy USB 3.0, kodek audio HD Audio 7.1, trzy wyjścia obrazu w postaci gniazd HDMI, DVI i D-Sub oraz kontroler sieci przewodowych 1 Gb/s.