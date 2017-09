MSI GE63VR i GE73VR - nowe laptopy dla graczy

Firma MSI planuje wprowadzić na rynek dwa nowe komputery przenośne przeznaczone dla graczy. Mowa tutaj o urządzeniach z serii Raider, czyli GE63VR oraz GE73VR. Urządzenia te wyposażono w 120 Hz matryce z czasem reakcji 3 ms, czego do tej pory nie spotykano w laptopach. Będą one także wspierały HDR.



Model GE63VR posiada przekątną ekranu 15,6 cala, a GE73VR aż 17,3 cala. Mamy w obu przypadkach do wyboru rozdzielczość 1080p lub 2160p. Odświeżanie 120 Hz zapewnią jednak tylko te pierwsze. Pod maską zastosowano procesor Intel Core siódmej generacji (Kaby Lake), płytę z chipsetem Intel HM175, jeden lub dwa moduły RAM DDR4-2400, kartę graficzną GTX 1050 4 GB/1050 Ti 4 GB/GTX 1060 6 GB/GTX 1070 8 GB, dysk twardy 2,5 cala, jeden lub dwa nośniki M.2 z NVMe, kontroler WiFi Killer DoubleShot Pro (Killer E2500 Ethernet + Killer 802.11ac) w modelach z GTX 1060 i GTX 1070 lub Killer E2500 Ethernet + kontroler 802.11ac w modelach z GTX 1050 i GTX 1050 Ti, Bluetooth: 4.1 z GTX 1060 i GTX 1070, 4.2 z GTX 1050 i GTX 1050 Ti, kamera internetowa 720p, kontroler HD Audio z przetwornikiem ESS Sabre i oprogramowaniem Nahimic 2+ Audio, pięć głośników Dynaudio, podświetlaną klawiaturę (RGB, niezależnie każdy klawisz), czytnik kart SD, wyjścia obrazu: HDMI, mini DisplayPort (oba z 4K @ 60 Hz), trzy porty USB 3.0, port USB 3.1 typu C oraz 6-komorowy akumulator.



Za chłodzenie tych prawdziwych potworów będzie odpowiadał nowy system Cooler Boost 5 z dwoma turbinami i siedmioma ciepłowodami.