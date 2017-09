Xperia XA1 Plus - nowy smartfon

Firma Sony pokazała na targach IFA w Berlinie swój nowy smartfon Xperia XA1 Plus, który będzie należał do średniej półki wydajnościowej. Model ten wybiorą zapewne osoby szukające taniego i większego sprzęt niż XZ1.



Telefon ten pozycjonuje się dokładnie pomiędzy Xperią XA1 i XA1 Ultra. Oferuje on taki sam design, ale z uwagi na dopisek Plus zapewnia kilka usprawnień. Na jego pokładzie mamy 5,5 calowy ekran LCD Full HD, procesor MediaTek Helio P20 (ten sam jest w dwóch pozostałych modelach), aparat cyfrowy 23 MPix z tyłu, dużą baterię 3430 mAh oraz 3 GB pamięci RAM.



Nowość powinna trafić do sklepów już 20 października, a cena smartfona Sony wyniesie 379,99 dolarów.