Monitor QHD z MiniLED, HDR 1000 i odświeżaniem 240 Hz od AGON by AOC

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – uzupełnia serię AGON PRO o model łączący wysoką jakość obrazu i ponadprzeciętne osiągi w grach. W AG274QZM zastosowano 10-bitową matrycę IPS zgodną ze standardem VESA DisplayHDR 1000, która pracuje z odświeżaniem 240 Hz.

576 stref podświetlenia i jasność 1200 nitów

27-calowy panel AOC AG274QZM podświetlają diody MiniLED podzielone na 576 niezależne strefy. W zależności od potrzeb są one całkowicie wygaszane albo mogą świecić z jasnością do 1200 nitów. Pozwala to uzyskać głębsze czernie oraz bardziej przekonujący efekt HDR w porównaniu do standardowego podświetlenia krawędziowego. W jego przypadku cała powierzchnia ekranu jest ciągle podświetlona.

Matryca typu IPS zastosowana w najnowszym monitorze AOC jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów przy 149% pokryciu palety barw sRGB. Generuje ona obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 240 Hz. Z kolei jej czas reakcji wynosi 1 ms GtG.

Takie połączenie parametrów sprawia, że AG274QZM jest bardzo uniwersalnym monitorem, zarówno do dynamicznych gier jak i tworzenia oraz konsumpcji treści, a także komfortowej pracy.

HDMI 2.1 i USB-C z ładowaniem 65 W

Sygnał obrazu do AG274QZM można przesłać przy pomocy portu HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 lub USB-C. Ponadto przy podpięciu do tego ostatniego laptopa może być on ładowany zgodnie z protokołem Power Delivery.

Mając monitor AOC z serii AGON PRO, użytkownicy nie muszą dokupywać stojaków na słuchawki. W obudowie wyświetlacza zamontowano wysuwany wieszak, na który można odwiesić zestaw słuchawkowy po wyłączeniu komputera. Oprócz tego wyświetlacz wyposażono w osłonę zapobiegającą powstawaniu refleksów świetlnych, które mogłyby przeszkadzać w pracy lub grach.

Cena i dostępność

Sugerowana cena detaliczna AOC AG254FG wynosi 5 829 PLN. Będzie on dostępny w sprzedaży od czerwca.