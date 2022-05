Philips na ISE 2022: szeroka paleta rozwiązań dla biznesu

Producent monitorów marki Philips oraz Philips Professional Display Solutions potwierdzają swój udział w targach ISE 2022 w Barcelonie. Jest to największa na świecie wystawa branży AV oraz profesjonalnych rozwiązań zintegrowanych. Odwiedzających zapraszamy do wizyty od 10 do 13 maja na Fira de Barcelona, Gran Via, stoisko 3Q600, w hali 3, gdzie będzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania Philips.



Ekrany dotykowe do nauki zdalnej

Podczas ISE zostaną zaprezentowane monitory Philips wyposażone w technologię dotykową Projected-Capacitive (P-Cap), obsługującą do 10 punktów dotyku jednocześnie. To rozwiązanie sprawdzi się m.in. w zastosowaniach edukacyjnych dzięki kompatybilności plug & play z systemem Windows 10 oraz różnymi wersjami systemu Android i Linux. Odwiedzający będą mogli wypróbować model 242B1TC – 23,8-calowy monitor oparty o technologie Advanced In-Cell Technology oraz P-Cap.

Dokowanie USB-C

Dokowanie USB-C to praktyczne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności. Dzięki temu złączu możliwe jest łatwe podłączanie urządzeń za pomocą jednego kabla. To rozwiązanie pozwala użytkownikom szybko przesyłać dane i sygnał obrazu, ładować notebooki oraz podłączać urządzenia peryferyjne bezpośrednio do monitora. Na targach ISE odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z czterema modelami monitorów Philips z dokowaniem USB-C:

• płaskim 276B1JH, wyposażonym w kamerę Windows Hello,

• zakrzywionym 346E2CUAE o dużej przestrzeni roboczej,

• zakrzywionym 346P1CRH z dużym panoramicznym ekranem,

• płaskim 279C9 o rozdzielczości 4K, który został wyróżniony nagrodami iF Design Award oraz Red Dot.

Zrównoważony rozwój

Firma Philips wprowadziła do sprzedaży 64 modele monitorów, które otrzymały certyfikat TCO Certified 9 generacji. Zgodnie z założeniami tego standardu, monitory nie tylko są produkowane z uwagą na dobro środowiska, ale są także wyposażane w zaawansowane systemy oszczędzania energii elektrycznej. PowerSensor oraz LightSensor to przykładowe rozwiązania implementowane w większości monitorów Philips. W trakcie targów ISE zostanie zaprezentowany najbardziej przyjazny środowisku monitor Philips – 272B1G.

Uczestnictwo w targach ISE i udostępnienie odwiedzającym możliwości wypróbowania innowacji, jakie wnosimy na rynek bardzo nas cieszy. Opracowując nasze produkty mieliśmy na celu nie tylko względy użytkowe ale też troskę o naszą planetę − komentuje Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead i Senior Brand Manager EU, Philips Monitors & IT Accessories. ISE będzie dla nas okazją do pokazania naszych najlepszych rozwiązań dla firm i sektora edukacji.