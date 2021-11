Mercusys Halo H50G – pogromca martwych stref WiFi

Marka Mercusys wprowadza do sprzedaży w Polsce nowy system mesh Halo H50G. System można zakupić w opcji z dwoma lub trzema jednostkami. Urządzenia świetnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie istnieje problem z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej - na przykład w dużym mieszkaniu czy domu jednorodzinnym.

Ilość jednostek mesh zależy od wielkości przestrzeni, na której użytkownik chce korzystać z systemu. Technologia Mercusys Mesh umożliwia utworzenie jednolitego systemu sieci bezprzewodowej i zapewnienie dostępu do silnego sygnału WiFi w każdym zakamarku mieszkania lub dużego domu - nawet o powierzchni 550 m². Jeśli zaistnieje konieczność system można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo.

Urządzenia Halo H50G pozwalają na utworzenie jednolitej sieci WiFi o tej samej nazwie sieci i z tym samym hasłem. Dzięki temu podczas przemieszczania się po domu użytkownik ma zapewniony nieprzerwany dostęp do szybkich i stabilnych połączeń WiFi i nie musi martwić się o utratę zasięgu czy buforowanie danych. Wszystkie urządzenia klienckie (telefony, laptopy, tablety) automatycznie przełączają się między jednostkami systemu tak, aby zawsze korzystać z Halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia.

Mercusys Halo H50G zapewnia wydajność pozwalającą na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu, nawet przez wielu użytkowników jednocześnie. Mesh pracujew standardzie WiFi 802.11ac i oferuje szybkie połączenia WiFi - pozwala na uzyskanie prędkości do 1300Mb/s w paśmie 5Ghz i do 600Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Nowy system mesh Mercusys wyposażono w szereg przydatnych funkcji i technologii. Jedną z nich jest technologia MU-MIMO, dzięki której możliwe jest utrzymanie jednoczesnego połączenia z ponad setką urządzeń, takich jak np. telefony, komputery i urządzenia IoT. Technologia Beamforming wspiera zasięg i stabilność połączeń WiFi. Z kolei funkcja Smart Connect łączy ze sobą pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz poprzez wspólną nazwę SSID, zapewniając tym samym płynną transmisję danych. Mesh został wyposażony także w funkcję ochrony rodzicielskiej, która pozwala na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz monitorowanie czasu spędzonego w sieci. Do podłączenia urządzeń niewyposażonych w bezprzewodową kartę sieciową służą, wbudowane w każdą jednostkę Halo, trzy gigabitowe porty Ethernet. Co ciekawe, jeśli na jednej z jednostek Halo wystąpi błąd, system automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia, aby nie dopuścić do utraty sygnału i przerwy w dostępie do sieci.

Dzięki intuicyjnej aplikacji Mercusys konfiguracja i zarządzanie systemem Halo H50G nie sprawią żadnych problemów nawet mało zaawansowanym użytkownikom.

Atutem Halo H50G jest także jego cena - za zestaw zawierający trzy jednostki trzeba zapłacić ok. 420zł. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.