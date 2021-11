Przewodnik po prezentach świątecznych Sennheisera

Jak co roku, kiedy zbliża się Boże Narodzenie, wszyscy kupują prezenty w ostatniej chwili i jak co roku obiecują sobie że nie zrobią już tego w przyszłości. Podczas gdy na całym świecie, po raz kolejny, rozbrzmiewa głos Mariah Carey śpiewającej o tym, co chciałaby dostać na święta, a Ty zastanawiasz się czego pragnęliby Twoi bliscy, Sennheiser znalazł na to odpowiedź. Oto kilka propozycji — w samą porę też, żeby złapać kilka okazji na Black Friday.

Odkrywaj nawet najsubtelniejsze niuanse dźwiękowe popularnych piosenek świątecznych wraz z HD 560S, zanurz się w kinowej krainie czarów z soundbarem AMBEO lub stwórz swoją świąteczną playlistę z najnowszymi modelami słuchawek Sennheisera.

Dźwięk na pierwszym miejscu podczas prawdziwie bezprzewodowych świąt

CX True Wireless

· Autorski przetwornik TrueResponse zapewnia krystalicznie czysty dźwięk

· Dzięki funkcji Bass Boost i wbudowanemu korektorowi dźwięk może być spersonalizowany przez użytkownika

· Pasywna redukcja szumów dla niezakłóconej przyjemności słuchania

· 9-godzinna żywotność baterii (+18 godzin przy korzystaniu z ładującego etui) — idealnie podczas długiej podróży na święta

· Dostępne w kolorze czarnym lub białym

Cena katalogowa: 589 zł

CX Plus True Wireless

· Krystalicznie czysty dźwięk dzięki przetwornikowi TrueResponse firmy Sennheiser

· Aktywna redukcja szumów i funkcja Transparent Hearing, dająca możliwość wyciszenia/wpuszczenia odgłosów świątecznych przygotowań

· Intuicyjna, inteligentna interakcja i elegancki wygląd zapewniają przyjemność słuchania przez cały dzień

· 8-godzinna żywotność baterii (+16 godzin przy korzystaniu z etui ładującego)

· Dostępne w kolorze czarnym lub białym

Cena katalogowa: 729 zł

MOMENTUM True Wireless 2

· Krystalicznie czysty dźwięk dzięki przetwornikowi TrueResponse firmy Sennheiser

· Aktywna redukcja szumów i funkcja Transparent Hearing, dająca możliwość wyciszenia/wpuszczenia odgłosów świątecznych przygotowań

· Konfigurowalne panele dotykowe

· Najwyższej klasy estetyka

· 7-godzinna żywotność baterii (+21 godzin przy korzystaniu z etui ładującego)

· Dostępne w kolorze czarnym lub białym

Cena katalogowa: 1369 zł

Analityk i wykonawca: różne drogi prowadzące do ponadprzeciętnej jakości odsłuchu

HD 560S

· Specjalnie dostrojone pod kątem precyzji przetworniki oferują niezawodne porównania miksów A/B

· Otwarta konstrukcja ułatwia naturalną propagację fal dźwiękowych

· Szeroka scena dźwiękowa bez potrzeby zmiany akustyki pomieszczenia

Cena katalogowa: 909 zł

MOMENTUM Wireless

· Doskonała jakość odsłuchu

· Trzy tryby działania ANC, funkcja Transparent Hearing

· Automatyczne włączanie/wyłączanie oraz funkcja Smart Pause

· Nowoczesny design z miękkimi skórzanymi nausznikami i skórzanym pałąkiem nagłownym

· 17 godzin żywotności baterii

· Dostępne w kolorze czarnym lub w piaskowej bieli

Cena katalogowa: 1819 zł

Nowy standard w przenośnym audio

IE 900 / IE 300

· Ujawnienie najdrobniejszych niuansów w muzyce

· Nowy poziom przejrzystości dzięki technologii X3R w IE 900

· Ręcznie składane w Niemczech

· Niesamowity komfort użytkowania dzięki możliwości indywidualnej regulacji zaczepów na uszy oraz doboru wymiennych wkładek silikonowych i piankowych

Cena katalogowa: 5999 zł / 1369 zł

Wyższy poziom domowej rozrywki

AMBEO Soundbar

· Soundbar, tworzący nieziemsko wciągający dźwięk 3D i mocne basy bez potrzeby stosowania dodatkowego subwoofera

· Funkcja automatycznej kalibracji dostosowuje dźwięk do specyfiki pomieszczenia – zapewniając niezapomniane wrażenia trójwymiarowości

· Obsługuje formaty audio 3D, takie jak Dolby Atmos, MPEG-H i DTS:X

· Wyposażony w technologię Upmix do odtwarzania stereo i treści 5.1 w 3D

Cena katalogowa: 10 499 zł

RS 5000

· Udoskonalone wrażenia dźwiękowe z telewizora

· Dynamiczna redukcja szumów w tle zapewnia krystalicznie czyste dialogi

· Idealna cyfrowa transmisja bezprzewodowa do 70 metrów od nadajnika

· 12-godzinna żywotność baterii i proste ładowanie za pomocą stacji dokującej

Cena katalogowa: 1139 zł