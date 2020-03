Białe akcesoria znów są coraz popularniejsze wśród graczy, a marka Mad Dog odpowiada na to zapotrzebowanie i wprowadza do swojej oferty mysz Mad Dog GM701W. Jest to kolejna wersja kolorystyczna bardzo popularnego i cenionego przez graczy modelu GM700.

Mysz Mad Dog GM701W także została wyposażona w sprawdzony i niezawodny sensor Pixart PMW 3325 o rozdzielczości do 8000 DPI, przełączniki Omron przygotowane na minimum 10 mln kliknięć oraz podświetlenie RGB 16,8 mln kolorów z dziesięcioma efektownymi trybami. Podobnie jak w wersji GM700, producent dostarcza do urządzenia dedykowane oprogramowanie, które pozwoli skonfigurować podświetlenie, DPI, częstotliwość raportowania oraz ustawić profile, makra i przypisać funkcje do 7 przycisków.

Mysz Mad Dog GM701W to idealne połączenie bardzo dobrych parametrów, nowoczesnego designu, ciekawej kolorystyki i atrakcyjnej ceny, ale przede wszystkim skuteczna broń w walce o fragi, heady i najwyższe miejsca w rankingach.

Pełna specyfikacja poniżej:

Rodzaj myszy: Optyczna;

Sensor: PMW3325;

rozdzielczość: 8000 DPI;

szybkość przetwarzania: 6000 FPS;

szybkość sensora: 2,54 m/s;

przyspieszenie sensora: 20G;

Częstotliwość raportowania: 1000 Hz;

Poziomy DPI: 7;

Podświetlenie: RGB 16,8 mln kolorów, w pełni konfigurowalne;

Mikroprzełączniki: Omron;

Liczba przycisków: 7, programowalne;

Długość przewodu: 2m;

Masa: 120 g.

Mysz objęta jest 24-miesięczną gwarancją producenta.