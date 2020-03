Nowe dyski WD Gold NVMe SSD

Nowe dyski klasy enterprise WD Gold NVMe SSD zaprojektowano z myślą o radykalnym zwiększeniu wydajności oraz responsywności aplikacji

• Użytkownicy biznesowi doceniają i migrują do rozwiązań NVMe – pojawienie się na rynku WD Gold NVMe SSD pozwoli na osiągnięcie w centrach danych małych i średnich przedsiębiorstw wyższej wydajności i niższego TCO, a także przyspieszenia procesu podejmowania decyzji biznesowych

• Zapewnienie 5x wyższej sekwencyjnej wydajności – w porównaniu z dyskami SATA SSD klasy enterprise – pozwala użytkownikom WD Gold NVMe SSD na skalowanie firmowej infrastruktury z myślą o obsłużeniu zwiększonego zapotrzebowania na moc obliczeniową ze strony aplikacji z dziedziny business intelligence, analizy danych, wirtualizacji, czy ERP (jednocześnie zapewniając im wysoką niezawodność)

• Wprowadzając dyski bazujące na własnych modułach NAND flash, stworzonych specjalnie dla tych urządzeń firmware oraz autorskim zintegrowanym kontrolerze, firma Western Digital demonstruje innowacyjność na każdym etapie produkcji nośników SSD; dzięki rozbudowanemu kanałowi dystrybucyjnemu firma może łatwo dotrzeć do ogromnej liczby klientów i wesprzeć ich w migracji do technologii NVMe

Western Digital wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (small and medium-sized enterprises SME) w łatwym wdrożeniu technologii NVMe™ oraz radykalnym zwiększeniu wydajności aplikacji – dodając do swojego portfolio produktów dla data center pierwszy dysk NVMe SSD klasy enterprise z serii WD Gold™. Warto zaznaczyć, że zdaniem analityków IDC już w 2023 r. dostawy dysków NVMe stanowić będą 79% tego segmentu rynku1 – co wynika z faktu, że w erze wydajnych wielordzeniowych i wielowątkowych procesorów to właśnie tradycyjne rozwiązania storage stały się wąskim gardłem ograniczającym wydajność firmowych aplikacji.

Problem ten rozwiąże nowy dysk WD Gold NVMe SSD, który na początku 2. kwartału 2020 r. trafi do sieci sprzedaży oraz klientów (w 4 wersjach pojemnościowych). Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu jako podstawowy nośnik danych w serwerach zapewniających najwyższą wydajność, najkrótszy czas reakcji, najwyższą przepustowość oraz doskonałą skalowalność (w porównaniu z klasycznymi nośnikami SATA, używany obecnie w takich zastosowaniach). Dyski WD Gold NVMe SSD będą rozwiązaniem komplementarnym dla niedawno zaprezentowanych WD Gold HDD, zapewniającym wysoko wydajne rozwiązanie storage dla aplikacji i zbiorów danych, w których kluczowe jest zapewnienie niskich opóźnień i wysokiej przepustowości.

Nowe dyski WD Gold NVMe SSD stworzono w oparciu o ogromne doświadczenie Western Digital na każdym poziomie procesu projektowania nowoczesnego rozwiązania storage („silicon-to-system”), od modułów 3D TLC NAND SSD, aż po autorski firmware i własny zintegrowany kontroler. Dla klientów oznacza to zarówno wysoką wydajność, jak i najwyższą niezawodność (zapewnianą przez rozszerzoną 5-letnią ograniczoną gwarancję). Funkcje secure boot oraz secure erase pozwalają użytkownikom wykorzystać dodatkowe warstwy zabezpieczeń.

"Dane zmieniają świat – i to niezależnie od tego, na jaki jego wycinek czy na jaką branżę spojrzymy. Właśnie trwa ogromna transformacja na wielu frontach IT, w każdej branży i w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, a wszystko to napędzane jest przez dane. Migracja do rozwiązań NVMe jest kluczowa, pozwala bowiem na wykorzystanie nowych aplikacji, nowych narzędzi i nowych scenariuszy użytkowania. Wprowadzenie do oferty nowego dysku WD Gold NVMe SSD – obok dostępnego już WD Gold HDD - sprawi, że nasi partnerzy handlowi i klienci będą mieli większy wybór i dostępność narzędzi, które pozwolą im na szybsze i bardziej efektywne pozyskanie wartości biznesowej z danych” – wyjaśnia Phil Bullinger, general manager i senior vice president działu Data Center Devices w Western Digital.

Rozwiązania Western Digital dla data center projektowane są z myślą o zaspokojeniu zróżnicowanych potrzeb użytkowników w błyskawicznie się zmieniającym, dynamicznym środowisku biznesowym. W portfolio firmy znajdziemy m.in. rodzinę dysków HDD i SSD Ultrastar®; dyski WD Gold HDD oraz SSD; rozwiązania OpenFlex™ NVMe over Fabrics (NVMe-oF™); platformy storage Ultrastar JBOF/JBOD; rozwiązania bridge NVMe-oF czy napęd Ultrastar memory extension drive.