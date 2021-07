Koniec problemów z połączeniami z Internetem, dzięki zestawowi LTE z anteną zewnętrzną D-Linka

D-Link, globalny producent urządzeń dla inteligentnego domu oraz połączeń sieciowych, wprowadza do sprzedaży wyjątkowe rozwiązanie zwiększające szybkość połączenia z Internetem - zestaw LTE z anteną zewnętrzną DWP 812KT. Tworzy go zewnętrzny modem LTE Cat. 6 oraz router Wi Fi AC1200. DWP 812KT opracowano z myślą o zastosowaniu w obszarach, gdzie nie są dostępne kablowe połączenia szerokopasmowe, siła sygnału sieci operatorskich jest słaba lub połączenia z Internetem przez routery 3G/LTE nie działają stabilnie.

Połączenia bez strat w każdych warunkach

W zestawie DWP-812KT router jest połączony z anteną zewnętrzną przez kabel Ethernet, dzięki czemu sygnał jest przesyłany bez strat, a odległość między routerem a anteną zewnętrzną może wynosić nawet 100 m. Klasa ochrony IP67 obudowy anteny zewnętrznej zapewnia wydajną pracę w każdych warunkach pogodowych.

Najwydajniejszy system LTE dla domu

Parametry zestawu LTE z anteną zewnętrzną DWP 812KT znacząco wyróżniają się na plus tle innych rozwiązań, nawet tych wyposażonych w anteny LTE. Z przeprowadzonych pomiarów w terenie wynika, że wydajność DWP 812KT jest nieporównywalna z innymi urządzeniami1. W testach porównawczych użyto DWR 961 ze standardowymi antenami dookólnymi oraz DWR-961 z podłączoną anteną kierunkową LTE o mocy 2x15dBi. W porównaniu do obu rozwiązań, zestaw DWP-812KT odnotował 100% wzrost szybkości pobierania i 40% wzrost szybkości wysyłania w stosunku do DWR-961 z anteną zewnętrzną 2x15dBi.

Montaż i konfiguracja

Antena zewnętrzna LTE jest anteną kierunkową, umożliwiającą nawiązanie szybkiego i niezawodnego połączenia o przepustowości do 300 Mb/s. Wystarczy podłączyć antenę zewnętrzną z routerem za pomocą kabla Ethernet, włożyć kartę SIM 4G w gniazdo anteny, ustawić ją w kierunku najbliższej stacji bazowej (BTS) i podłączyć zestaw do zasilania. Wszystkie urządzenia domowe będą mogły korzystać z Internetu za pomocą połączeń kablowych lub Wi-Fi przez router DIR 825.

Wydajny router Wi Fi AC

Wchodzący w skład zestawu gigabitowy router Wi-Fi AC1200 DIR-825 to nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach domowych i małych firmach. DIR-825 zapewnia maksymalną przepustowość do 1200 Mb/s oraz jednoczesną pracę w dwóch pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz, oferując najwyższą wydajność sieci bezprzewodowej przy zrównoważonym obciążeniu.

Najważniejsze cechy:

• Antena zewnętrzna LTE Cat. 6 dalekiego zasięgu (300 Mb/s)

• Klasa ochrony IP67

• Router Wi-Fi AC1200 (2,4 GHz - 300 Mb/s i 5 GHz - 876 Mb/s)

• Port USB 2.0

• 1 port Gigabit WAN, 4 porty Gigabit LAN

• Szyfrowanie połączenia WPA3