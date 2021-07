Ekologiczne torby i etui na laptop Hama Terra

Marka zaprezentowała swoje najnowsze produkty przeznaczone dla komputerów przenośnych, wykonane z tworzywa PET po recyklingu i przetworzeniu na przędzę. Zarówno w przypadku torby z paskiem na ramię jak i etui mamy do wyboru wersje dla przekątnej ekranu do 13,3 i 15,6 cala.



Najpierw parę słów o wyglądzie – torba i etui na laptop wpisują się w dotychczasową stylistykę tej linii produktów niemieckiej firmy, stawiającej na stonowaną kolorystykę. Dominują spokojnie ze sobą zestawione szarość i czerń z drobnym beżowym akcentem w postaci paska na froncie. Wymiary torby na ramię dla 15-calowego notebooka wynoszą 43 x 7 x 32 cm, zaś dla 13-calowego: 38 x 6 x 30 cm. W przypadku samego etui jest to odpowiednio 42 x 2 x 29 cm (15 cali) i 36 x 2 x 27 cm (13 cali).



Warto zaznaczyć, że torby i etui wyprodukowano w sposób oszczędzający zasoby naturalne, czyli z materiałów z tworzywa PET, poddanych recyklingowi oraz przetworzonych na przędzę. Zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna warstwa materiału wykonane zostały z w pełni recyklingowanego poliestru. Materiał hydrofobowy chroni przed brudem i wilgocią



Wyściełane wnętrze gwarantuje niezawodną ochronę podczas transportu sprzętu. W dodatku torba może się pochwalić przegródką na tablety do szerokości 28 cm (ekran o przekątnej 11 cali) w głównej kieszeni. Jej funkcjonalność zwiększa przednia kieszeń na dodatkowe akcesoria lub przedmioty codziennego użytku. Z kolei struktura organizera w przedniej komorze torby ułatwia przejrzyste przechowywanie gadżetów. Miękko wyściełany pasek na ramię można w każdej chwili zdjąć, a jego długość regulować. Przyda się on też do komfortowego mocowania torby do rączki walizki na kółkach. Nie mogło też zabraknąć uchwytu, a w środku torby taśmy na rzep do mocowania laptopa.



Natomiast etui wyróżnia się dwoma zamkami błyskawicznymi do bezpiecznego zamknięcia komory głównej. Można mieć pewność, że ochroni ono komputer przed brudem, zadrapaniami czy zalaniem przez cieknący napój po włożeniu go np. do większej walizki.



Na oba produkty dostaniemy dwa lata gwarancji.



Niewiążąca cena detaliczna torby na laptop Hama Terra wynosi 139 zł (wersja dla ekranu do 13,3 cala) i 159 zł (do 15,6 cala). Natomiast etui kosztuje 99 zł (13,3 cala) i 109 zł (model dla ekranów o przekątnej do 15,6 cala).