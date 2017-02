Kompaktowy, energooszczędny i niezwykle wydajny QNAP Thunderbolt 2 NAS

QNAP ® Systems, Inc. wprowadził do oferty model TVS-882ST2 Thunderbolt™ 2 NAS. Urządzenie wyposażone jest w energooszczędny, czterordzeniowy procesor Intel® 14nm Core™ i5 szóstej generacji ze sprzętowym szyfrowaniem AES-NI i obsługuje 8 dysków 2.5” SATA 6Gb/s SSD/HDD. Nowy QNAP NAS wyposażony jest również w szybkie złącze Thunderbolt 2, dwa porty sieciowe 10GbE 10GBASE-T, złącza USB 3.1 Type-C/Type-A 10Gbps, wyjście HDMI 4K HDMI i może pełnić funkcję rozwiązania Thunderbolt/NAS/iSCSI SAN.

Model TVS-882ST2 doskonale sprawdzi się w zastosowaniach wymagających dużej wydajności (np. edycji wideo 4K) i oferuje szybki dostęp do danych oraz zaawansowane funkcje backupu i udostępniania danych. Urządzenie może również pracować w konfiguracji all-SSD (wyłącznie z dyskami SSD) – co jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników oczekujących najwyższej wydajności.

QNAP Thunderbolt 2 NAS TVS-882ST2 pracuje pod kontrolą nowego, 64-bitowego systemu operacyjnego QTS 4.3 i obsługuje technologię Thunderbolt to Ethernet (T2E) Converter, która umożliwia wykorzystanie portu Thunderbolt jako połączenia Ethernet. To z kolei pozwala użytkownikom na podłączenie do sieci urządzeń, które nie są wyposażone w port Ethernet do sieci – bez konieczności korzystania z dodatkowych przejściówek. Dzięki możliwości dokupienia adapterów portów Thunderbolt 3 (USB-C) do Thunderbolt 2 użytkownik może wyposażyć swoje urządzenie w dodatkowe porty.

“TVS-882ST2 jest potężnym NAS-em, zapewniającym użytkownikom ogromną wydajność oraz rozbudowane opcje komunikacji – taka kombinacja cech świetnie się sprawdzi w przypadku najbardziej wymagających zastosowań, np. edytowania multimediów w wysokich rozdzielczościach. Dzięki temu, że urządzenie obsługuje wyłącznie dyski 2.5", QNAP TVS-88ST2 jest również niezwykle kompaktowy i idealnie sprawdzi się w niewielkich studiach graficznych i wszelkich biurach, w których ważna jest oszczędność miejsca. Użytkownicy mogą korzystać ze zwykłych dysków HDD lub SSD, a także złącza Thunderbolt 2 lub 10GbE – dobierając odpowiednie rozwiązania tak, by urządzenie idealnie sprawdzała się w ich codziennej pracy” – komentuje Jason Hsu, Product Manager QNAP.

Nowy produkt QNAP jest jednak czymś więcej niż tylko super-szybkim rozwiązaniem storage, wspomagającym w pracy firmy czy twórców wideo – zakres funkcji urządzenia można łatwo rozszerzyć, korzystając z bogatego zbioru dodatkowych aplikacji. Virtualization Station umożliwia uruchamianie na NAS-ie maszyn wirtualnych Windows, Linux, UNIX oraz Android; Container Station integruje “lekkie” technologie wirtualizacyjne LXC oraz Docker, zaś QvPC Technology pozwala na wykorzystanie NAS-a jako komputera PC (wystarczy podłączyć do urządzenia klawiaturę, mysz i ekran HDMI). Dzięki Linux Station TVS-882ST2 może być używany również jako PC z systemem Ubuntu Linux.

Zaletą urządzenia jest również możliwość łatwej rozbudowy – użytkownicy mogą podłączyć do modelu TVS-882ST2 do sześciu obudów rozszerzających z portami Thunderbolt 2 (TX-800P, TX-500P lub dwie obudowy rozszerzające z USB 3.0 - UX-800P lub UX-500P). Dzięki technologii VJBOD (Virtual JBOD) możliwe jest również wykorzystanie zasobów dyskowych TVS-882ST2 do rozszerzenia pojemności innych NAS-ów QNAP i tworzenia wirtualnych puli storage oraz woluminów na dyskach wirtualnych.

Model TVS882ST2 może również obsługiwać standard Thundebolt 3 (po wyposażeniu go w odpowiedni konwerter). Urządzenie w tej wersji zdobyło nagrodę „Videomaker’s Best Storage of CES 2017” (Najlepsza pamięć masowa dla filmowców na targach CES 2017). Rewolucyjny serwer Thunderbolt 3 NAS to najlepszy towarzysz dla najnowszego komputera MacBook Pro - stanowi bardzo funkcjonalne rozwiązanie do magazynowania dla profesjonalistów i amatorów zajmujących się tworzeniem filmów. „Ten serwer NAS łączy wydajność połączeń Thunderbolt 3 i 10GbE z obsługą dwóch sieci, co umożliwia edycję wideo o dużej rozdzielczości online, a także szybkie udostępnianie” — Videomaker.com.

Specyfikacja

TVS-882ST2-i5-8G

Czterordzeniowy procesor Intel® 6th Generation 14nm Core™ i5-6442EQ 1.9GHz; 8GB pamięci SODIMM DDR4 RAM (z możliwością rozbudowy do 32GB); wspierane sprzętowo szyfrowanie; 2 x port Thunderbolt 2; 8 x dysk 2.5’’ SATA 6Gb/s SSD/HDD (hot-swap); 2 x port 10GBase-T LAN; 2 x port Gigabit LAN; 1 x wyjście HDMI (do 4K 30Hz); 2 x port USB 3.1 (USB-C + USB-A, do 10Gb/s); 2 x port USB 3.0; 1 x 3.5mm wyjście audio; 1 x 3.5 mm microphone jack (tylko dynamiczne mikrofony); 1 x ekran LCD; 1 x pilot.

Dostępność

Model TVS-882ST2 jest już dostępny. Więcej informacji o innych rozwiązaniach QNAP NAS oraz o tym, gdzie można nabyć urządzenia, znaleźć można na stronie www.qnap.com/pl.