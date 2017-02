Lenovo K6 i Lenovo K6 Note - smartfony dla fanów multimediów

Nowe smartfony Lenovo K6 oraz Lenovo K6 Note są już dostępne w sprzedaży oraz w ofercie operatorów komórkowych. Warto zwrócić na nie uwagę ponieważ stanowią idealną propozycję dla aktywnych osób – oferują szereg funkcji multimedialnych, łączność z siecią, metalową obudowę i design zgodny z obecnymi trendami. W połączeniu z ekranem Full HD, szybkim 8-rdzeniowym procesorem Qualcomm®, czytnikiem linii papilarnych i popularnym systemem operacyjnym Android 6.0 są doskonałym połączeniem jakości i popularnych funkcji w cenie dostępnej dla każdego.



Smartfony Lenovo K6 i Lenovo K6 Note zostały zamknięte w metalowej obudowie wykonanej zgodnie z obecnymi trendami z jednego kawałka aluminium najwyższej jakości. Elegancki design i solidna konstrukcja z pewnością przypadną do gustu osobom, które lubią stylowe urządzenia. Do wyboru są trzy wykończenia w kolorach ciemnoszarym, złotym i srebrnym. Sam wygląd to jednak dopiero początek. Oprócz obudowy wzrok przyciąga także wyrazisty i jasny ekran Full HD (1920 x 1080 pikseli), który pozwala czerpać prawdziwą przyjemność z multimedialnej rozrywki oraz surfowania w sieci. Oglądanie filmów na YouTube, przeglądanie zdjęć na Instagramie, korzystanie z serwisów społecznościowych odbywa się tu bardzo komfortowo, bowiem ekran posiada szerokie kąty widzenia i dużą szczegółowość, a sam smartfon pewnie leży w dłoni.



Za płynne i stabilne działanie systemu w nowych smartfonach odpowiada 8-rdzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 430 64-bit 1.4GHz wspierany przez układ graficzny Adreno 505 450MHz. W połączeniu z najpopularniejszym mobilnym systemem operacyjnym Android 6.0 Marshmallow, pozwala korzystać ze smartfona w intuicyjny sposób oraz zapewnia bardzo wysoką kulturę pracy. Producent wyposażył najnowsze smartfony w czytnik linii papilarnych, który umożliwia błyskawiczny dostęp do plików zapisanych na telefonie i jednocześnie zabezpiecza urządzenie przed niepowołanym dostępem innych użytkowników. Skaner został umieszczany z tyłu obudowy pod aparatem w miejscu, w którym w naturalny sposób znajduje się palec wskazujący podczas chwytania urządzenia jedną ręką przez co odblokowanie smartfona jest jeszcze wygodniejsze.



Dobra jakość obrazu w połączeniem z rozbudowanymi możliwościami audio są gratką dla wszystkich fanów multimediów. Korzystanie z ulubionych aplikacji muzycznych w drodze do szkoły, na uczelnię, czy do pracy jest w nowych smartfonach Lenovo jeszcze przyjemniejsze. System dźwięku Dolby Atmos® i zaawansowany kodek sprawiają, że Lenovo K6 i K6 Note zapewniają rewelacyjny dźwięk, który sprawi, że ulubione utwory, fragmenty koncertów lub ścieżka dźwiękowa w serialu będzie brzmieć jeszcze lepiej, niż do tej pory. Miłośnicy fotografii docenią dwa aparaty pozwalające zrobić ciekawe zdjęcia i w mgnieniu oka dzielić się nimi na swoich profilach społecznościowych, a gracze - dostęp do niezliczonej ilości aplikacji i gier dostępnych w Sklepie Play.

Smartfon Lenovo K6 został wyposażony w ekran 5-cali Full HD, posiada aparat 13 Mpx z funkcją detekcji fazy PDAF i lampą błyskową z diodą LED oraz przedni aparat 8 Mpx - idealny do selfie i kręcenia vlogów. Lenovo K6 Note posiada o pół cala większy wyświetlacz – 5.5 cala Full HD oraz tylny aparat 16 Mpx PDAF, lampę błyskową z podwójną diodą LED i skorelowaną temperaturą barwową przez co automatycznie dostosowuje ustawienia kolorów, aby odzwierciedlały naturalne barwy oraz pozwalały robić jeszcze lepsze zdjęcia i filmy. Miłośnicy tworzenia krótkich materiałów wideo mogą zachować wspomnienia także w formie filmów i to w wysokiej jakości Full HD.



Nowe smartfony od Lenovo są stworzone dla aktywnych i mobilnych osób, które chcą mieć dostęp do zasobów online i swoich kontaktów w dowolnym miejscu i czasie. Lenovo K6 został wyposażony w baterię 3000mAh, a Lenovo K6 Note w ogniwo o pojemności 4000 mAh. Pojemne akumulatory zapewniają ponad dobę działania, a urządzenia dotrzymają kroku najbardziej wymagającym osobom i pozwolą być w kontakcie przez cały czas, w każdej sytuacji. Podwójny slot SIM w Lenovo K6 i K6 Note sprawdzi się jako połączenie telefonu służbowego i prywatnego lub na wyjeździe, podczas korzystania z karty lokalnego operatora. Smartfony Lenovo komunikują się poprzez Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 oraz sieć komórkową z prędkością 4G LTE dzięki czemu można komfortowo korzystać z zasobów online, zawsze wtedy, gdy ma się na to ochotę i szybko pobierać materiały będąc poza zasięgiem sieci Wi-Fi w domu lub biurze. Producent umieścił w urządzeniach także port USB OTG, który pozwala podłączyć do smartfona pamięć flash lub inne akcesoria i mieć pod ręką niemal nieograniczoną liczbę plików i multimediów.



W komplecie ze smartfonami znajduje się dodatkowe ochronne etui, folia na ekran, słuchawki, ładowarka, kabel USB, karta gwarancyjna i instrukcja obsługi.



Smartfony Lenovo K6 i K6 Note są dostępne w ofercie operatorów komórkowych oraz w sklepach stacjonarnych i internetowych, m.in. RTV EURO AGD i www.euro.com.pl w cenach:

• Smartfon Lenovo K6 – 999 zł

• Smartfon Lenovo K6 Note – 1199 zł