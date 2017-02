Yoga 720 - nowy laptop od Lenovo

Firma Lenovo już prawie rok temu zaprezentowała nam po raz pierwszy Yogę 710. Teraz przyszedł czas na następcę tego modelu, czyli model oznaczony numerkiem 720.



Do sieci trafiły właśnie rendery oraz specyfikacja tego urządzenia Yoga 720 będzie sprzedawana w rozmiarze 13,3 cala i 15,6 cala. Nowość otrzyma procesor Intel Kaby Lake, port USB typu C, a niektóre modele mają dostać nawet kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1050. Yoga 720 ma wyróżniać się bardziej atrakcyjną formą za sprawą cienkich ramek wokół ekranu i smuklejszej pokrywy, co sprawi, że notebook będzie mniejszy od konkurencji w tych rozmiarach. Na pokładzie nie zabraknie czytnika linii papilarnych i obsługi rysika.



Na razie Lenovo nie planuje premiery modeli w rozmiarze 11 i 14 cali.