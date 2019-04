Kingston Digital wprowadza na rynek nowe karty microSD z serii High Endurance

Firma Kingston Digital Europe Co LLP poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej karty microSD High Endurance. Kingston Digital Europe Co LLP to spółka stowarzyszona przedsiębiorstwa Kingston Technology Company Inc., będącego liderem wśród dostawców pamięci i rozwiązań technologicznych, specjalizująca się w urządzeniach pamięci flash. Kartę zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu w zastosowaniach wiążących się z intensywnym zapisem danych, np. w systemach domowego monitoringu i ochrony, wideorejestratorach samochodowych i sportowych kamerach.

W aplikacjach tego rodzaju newralgicznymi czynnikami są niezawodność i wydajność. Nowe karty microSD z serii High Endurance odznaczają się trwałością, dużą pojemnością i zwiększoną wytrzymałością, pozwalającymi spełnić wymagania stawiane przez kamery monitoringu i wideorejestratory. Karta microSD High Endurance może przechowywać nawet 20 000 godzin1 płynnego nagrania wideo w pełnej rozdzielczości 1080p HD, co pozwala zarejestrować szczegółowy obraz zdarzeń zachodzących w domu i na drodze.

Karty z serii High Endurance skonstruowano i przetestowano z myślą o działaniu w trudnych warunkach. Są odporne na ekstremalne temperatury, wstrząsy, zalanie wodą i działanie promieniowania rentgenowskiego2. Niezawodna pamięć pozwala rejestrować najważniejsze dane przez dłuższy czas bez ryzyka ich utraty lub uszkodzenia.

„Treść nagrań zarejestrowanych przez domowe systemy ochrony i wideorejestratory może okazać się niezwykle ważna. Klienci muszą mieć pewność, że ich karty pamięci będą w stanie poprawnie funkcjonować nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, a zarazem w niezawodny sposób zapisywać dane o szczególnym znaczeniu wówczas, gdy są one niezbędne” — mówi Tiago Gomes, Flash Business Manager w Kingston w regionie EMEA. „Wideorejestratory instalowane w pojazdach i kamery domowego systemu ochrony są stosowane coraz powszechniej. Dzięki naszym nowym kartom microSD High Endurance możemy spełnić wymagania związane z koniecznością rejestrowania wielu godzin materiału wideo, a zarazem zapewnić odpowiednią wydajność, płynne nagrywanie i niezawodność, z której znana jest firma Kingston”.

Karty microSD High Endurance — dostępne w wersjach o pojemności 32 GB, 64 GB i 128 GB — są objęte dwuletnią gwarancją i bezpłatnym bezpośrednim wsparciem technicznym, cechują się przy tym znakomitą niezawodnością, z której słynie marka Kingston.