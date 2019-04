Logitech SLIM FOLIO PRO zamienia iPada Pro jednym kliknięciem

Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) ogłasza SLIM FOLIO PRO – wielofunkcyjną, podświetlaną klawiaturę z obudową dla nowego 11-calowego i 12,9-calowego iPada Pro® 3. generacji. Wykorzystując 20-letnie doświadczenie w pisaniu na klawiaturze i wyobrażając sobie najlepiej sprzedający się produkt SLIM FOLIO dla iPada Pro, SLIM FOLIO PRO zapewnia komfortowe pisanie na iPadzie Pro, z niezawodną funkcją parowania Bluetooth®, w ochronnej obudowie, do pracy w każdym miejscu.

"Wielu z nas pracuje dziś z dala od tradycyjnego biurka, więc niezależnie od tego, czy Twoje biuro znajduje się przy stole kuchennym, kanapie, kawiarni w sąsiedztwie, czy w poczekalni lotniska, potrzebujesz kompletnego i łatwego w obsłudze rozwiązania do pisania na klawiaturze", powiedział Michele Hermann, wiceprezes ds. mobilności w Logitech.

"Nowy Logitech SLIM FOLIO PRO wnosi do iPada Pro jeszcze więcej wszechstronności, z bardzo wydajnym, podświetlanym układem klawiatury, który pozwala pracować z najwyższym poziomem komfortu. Jedno kliknięcie sprawia, że iPad Pro upodabnia się do laptopa, co ułatwia pisanie zawsze i wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz".

Niezależnie od tego, czy piszesz, szkicujesz, czy czytasz, SLIM FOLIO PRO jest w stanie dostosować się do Twoich potrzeb:

Pisanie: Umieść iPada Pro w pozycji pionowej i zacznij wygodnie pisać na podświetlanej klawiaturze. Każde naciśnięcie klawisza jest płynne, naturalne i dokładne, a mechanizm nożycowy SLIM FOLIO PRO pod każdym klawiszem zapewnia idealne odbicie dla szybkiego i dokładnego pisania. Klawiatura wyposażona jest również w pełną gamę klawiszy - skrótów iOS, aby kontrolować jasność, głośność i wiele więcej.

Szkicowanie: Umieść klawiaturę pod ekranem iPada, aby robić notatki lub tworzyć kolejne arcydzieła za pomocą Apple Pencil 2. generacji. Boki obudowy są otwarte, więc możesz naładować Apple Pencil (2. generacji) bez konieczności zdejmowania obudowy, a gdy skończysz szkicować, wsunąć Apple Pencil wewnątrz zatrzasku magnetycznego, gdzie nie zgubi się i nie będzie przeszkadzał.

Czytanie: Wystarczy złożyć klawiaturę SLIM FOLIO PRO, aby ułatwić czytanie ulubionych ebooków, artykułów prasowych, czasopism i nie tylko.

SLIM FOLIO PRO bezpiecznie trzyma iPada Pro w lekkiej obudowie, która chroni narożniki urządzenia i nie obciąża Cię, chroniąc iPada przed zadrapaniami, uszkodzeniami i zalaniem. Zatrzask magnetyczny sprawia, że, gdy iPad nie jest używany, bezpiecznie zamknięta obudowa chroni jego ekran.

Dzięki parowaniu Bluetooth® LE, konfiguracja jest prosta, a obudowa zapewnia niezawodne połączenie bezprzewodowe pomiędzy iPadem Pro i klawiaturą. Po podłączeniu klawiatura automatycznie zapamiętuje urządzenie za każdym razem, gdy otwierasz iPada. Akumulator wystarcza na pracę do trzech miesięcy na pełnym naładowaniu.

Ceny i dostępność

Logitech SLIM FOLIO PRO będzie dostępna w kwietniu 2019 roku na stronie Logitech.com. Nieznana jest data premiery oraz polska cena produktu. Cena SLIM FOLIO PRO dla 11-calowego iPada Pro w sklepie Logitech 119,99 USD, a SLIM FOLIO PRO dla 12,9-calowego (3 generacji) iPada Pro - 129,99 USD.