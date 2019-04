Jedna stacja dokująca, siedem możliwości

Ilość i rodzaj gniazd dostępnych w tablecie, laptopie czy PC nie zawsze jest wystarczająca, o tym wie każdy. Marka Hama chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników prezentuje stację dokującą USB-C, która wyposażona jest w różnego rodzaju porty. Za jej pomocą możemy jednocześnie podłączyć aż siedem urządzeń przy zachowaniu super szybkiego transferu danych.

Ile gniazd, tyle możliwości

Stacja dokująca 7w1 marki Hama to urządzenie, które pozwoli podłączyć kilka akcesoriów jednocześnie przy zachowaniu superwysokiej szybkości transferu danych do 5 GBps. Niezależnie, czy posiadamy PC, notebook, MacBook czy tablet ze złączem USB-C, możemy podłączyć się do monitora, telewizora HDMI lub projektora, a także do Internetu albo sieci za pomocą LAN (RJ45) z prędkością przesyłania danych do 1000 Mbit/s poprzez Ethernet. Ponad to stacja umożliwia odczytywanie danych z kart SD i microSD oraz jednoczesne podłączenie do 3 innych urządzeń USB. Sam czytnik kart SD i microSD pozwala sczytać dane z takich formatów jak: SD, SDHC, SDXC oraz microSD, microSDHC i microSDXC. Adapter USB-C obsługuje USB Power Delivery, a więc umożliwia ładowanie za pomocą zasilacza USB-C. Aby móc korzystać z funkcji ładowania, urządzenie musi obsługiwać PowerDelivery (PD) lub technologię Thunderbolt3. Natomiast, przy eksploatacji funkcji HDMI urządzenie musi obsługiwać interfejs DisplayPort-Alternate-Mode lub technologię Thunderbold. Przejściówka USB-C gwarantuje wyświetlanie perfekcyjnego obrazu o wysokiej rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) i jakości Ultra HD. Całość zamknięta jest w eleganckiej i wytrzymałej aluminiowej obudowie.

Stacja dokująca Hama 7w1 to urządzenie, które pozwoli niemalże do woli korzystać z akcesoriów i zasobów zewnętrznych. Szybki transfer danych i szeroki zakres obsługiwanych urządzeń to niewątpliwe atuty przejściówki, która dostępna jest już za 299 zł.