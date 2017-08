Karta SanDisk 400GB

Western Digital Corporation, globalny lider technologii i rozwiązań storage, oficjalnie zaprezentował dziś kartę pamięci 400GB* SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I – najpojemniejszą na świecie kartę microSD do urządzeń mobilnych.



Dwa lata po wprowadzeniu przełomowej karty 200GB* SanDisk Ultra microSDXC, Western Digital zdołał podwoić jej pojemność, zachowując tak samo małe gabaryty nośnika. Nowa karta SanDisk microSD doskonale wpisuje się w dzisiejszy mobilny tryb życia i daje użytkownikom pełną wolność w zakresie rejestrowania, zapisywania i udostępniania zdjęć, filmów i aplikacji, a także korzystania z nich offline – bez obawy o ograniczenia pojemności naszych urządzeń.

„Urządzenia mobilne stały się centrum naszego życia, a klienci przyzwyczaili się już do używania swoich smartfonów do wszystkiego – od zastosowań multimedialnych, po biznes. Gromadzimy i udostępniamy ogromne ilości danych – na smartfonach, dronach, tabletach czy komputerach. Z naszych szacunków wynika, że zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową będzie cały czas rosło, bo użytkownicy oczekują coraz bardziej zaawansowanych funkcji urządzeń mobilnych i materiałów multimedialnych o coraz wyższej rozdzielczości. Spodziewamy się, że w tym roku na całym świecie na urządzeniach mobilnych zostanie zainstalowanych ok. 150 mld aplikacji, a to wymagać będzie ogromnej przestrzeni dyskowej” – komentuje Jeff Janukowicz, research vice president firmy IDC.

Western Digital zdołał osiągnąć tak ogromną pojemność, wykorzystując swoje autorskie technologie z dziedziny pamięci, a także unikalny projekt i proces produkcyjny, które pozwalają zapisać więcej bitów na kościach pamięci.

„Cały czas przesuwamy technologiczne granice i zmieniamy sposób, w jaki konsumenci korzystają z urządzeń mobilnych. Osiągając kolejny etapu rozwoju technologii jesteśmy w stanie zaspokoić ogromne zapotrzebowanie naszych klientów na przestrzeń dyskową, z pomocą rozwiązań storage, którym mogą zaufać” – wyjaśnia Sven Rathjen, vice president ds. product marketing w Western Digital.

Nowa karta – idealna do smartfonów i tabletów z systemem Android – może pomieścić np. do 40 godzin materiału Full HD i oferuje superszybki transfer danych, z prędkością sięgającą 100MB/s**. Przy takiej szybkości, użytkownik może skopiować do 1,200 zdjęć na minutę. Co więcej, karta 400GB* SanDisk Ultra microSD spełnia wymagania specyfikacji A1 App Performance Class - oznacza to, że zapisane na niej aplikacje uruchamiają się szybciej.

Korzystając ze zaktualizowanej aplikacji SanDisk Memory Zone, użytkownicy mają pełną kontrolę nad kartą pamięci. Dostępny nieodpłatnie w Google Play™ program jest kompatybilny z większością urządzeń z systemem Android i pozwala na wygodne znajdowanie, organizowanie, przesyłanie i backupowanie plików – w tym również opatrzonych tagami plików z serwisów Facebook oraz Instagram.3

Cena i dostępność

Przełomowa karta 400GB* SanDisk Ultra microSDXC UHS-I objęta jest limitowaną, 10-letnią gwarancją. Można ją kupić m.in. na stronie SanDisk.com oraz popularnych sieciach sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna w USA to $249,99.