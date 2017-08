Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), globalny lider technologii i rozwiązań storage, rozszerzył dziś swoją wielokrotnie nagradzaną linię rozwiązań storage dla użytkowników smartfonów iPhone – prezentując urządzenie o nazwie SanDisk® iXpandTM Base. Nowy produkt jest idealnym rozwiązaniem dla klientów chcących wygodnie backupować zdjęcia, wideo oraz kontakty z iPhone’a. Dzieki iXpand Base nie muszą oni zmieniać swoich przyzwyczajeń i wykonywać żadnych dodatkowych czynności – wystarczy, że podłączą iPhone’a do iXpand Base. Smartfon będzie wtedy ładowany, a dane automatycznie backupowane.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę1, pokazują, że dla 85% użytkowników iPhone’a smartphone ten jest podstawowym urządzeniem służącym do rejestrowania filmów i zdjęć. Oznacza to, że użytkownicy iPhone’ów generują coraz więcej danych i potrzebują nowych metod zarządzania nimi. By umożliwić im wygodne, regularne wykonywanie backupu, Western Digital połączył w jednym urządzeniu funkcje ładowania oraz wykonywania kopii zapasowej danych z iPhone’ów lub iPad’ów.

“Użytkownikom iPhone’ów bardzo zależy na bezpieczeństwie danych przechowywanych w tych urządzeniach – doskonale rozumieją potrzebę ich ochrony. Naszym priorytetem jest dostarczenie im wygodnych w obsłudze rozwiązań, takich jak np. iXpand Base, które idealnie wpasowują się w ich codzienne zwyczaje i nie wymają ich zmieniania. Nowy produkt pozwala wygodnie ładować smartfon i jednocześnie nigdy nie martwić się o utratę danych” – wyjaśnia Jim Welsh, senior vice president działu Client Solutions firmy Western Digital.

SanDisk iXpand Base oferuje do 256 GB2 przestrzeni dyskowej, dając tym samym użytkownikom odpowiednio dużo miejsca by przechować ich dane w najwyższej jakości, bez potrzeby płacenia za dodatkowe usługi chmurowe3. iXpand Base zaprojektowano tak, by rozwiązanie było kompaktowe i świetnie pasowało na biurko lub stolik nocny. Góra obudowy pokryta jest miękką gumą, na której smartphone spoczywa pewnie i bezpiecznie; wokół urządzenia znajduje się szczelina, do której można wygodnie schować kabel Lighting gdy nie jest potrzebny. Ładowanie iPhone odbywa się szybko (iXpand Base oferuje 15W mocy), w tym samym czasie odbywa się również automatyczne backupowanie danych za pośrednictwem aplikacji iXpand Base. Przywracanie danych z kopii zapasowej również przebiega szybko i sprawnie – niezależnie od tego, czy przywracane są one do oryginalnego telefonu czy np. nowego modelu (wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji w aplikacji iXpand Base).

Ceny i dostępność

SanDisk iXpand Base jest już dostępny w sklepach Amazon, BestBuy.com, B&H Photo Video.com oraz u innych dostawców. Sugerowana cena w USA to $49.99 (za wersję 32GB), $99.99 (64GB), $129.99 (128GB) oraz $199.99 (256 GB)