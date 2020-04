MSI: chłodzenie procesora w rozmiarze S, zestaw podświetlanych wentylatorów i kontroler ARGB

MSI wprowadza do sprzedaży nowe chłodzenie procesora z rodziny CORE FROZR oraz zestaw trzech wentylatorów ARGB wraz z kontrolerem oświetlenia. Chłodzenie odznacza się szeroką kompatybilnością, niewielkimi rozmiarami oraz wyglądem dopełniającym inne produkty MSI. Z kolei ośmiokanałowy kontroler ARGB będzie też można kupić jako samodzielne akcesorium.

Wydajne chłodzenie spod znaku smoka

MSI CORE FROZR S dołącza do swoich większych braci w rozmiarach L i XL. Nowe chłodzenie procesora od MSI oprócz niewielkich rozmiarów, ma też asymetryczny kształt. Inżynierom MSI zależało, by minimalizm CORE FROZR S był jego atutem. Chłodzenie zmieści się nawet w małych obudowach, nie koliduje z pamięciami RAM ani nie blokuje instalacji karty graficznej w pierwszym złączu PCI Express na płycie głównej.

Za transport ciepła do radiatora odpowiadają cztery miedziane ciepłowody, stykające się bezpośrednio z procesorem. Z kolei aluminiowe finy chłodzenia owiewa powietrze ze 120-milimetrowego wentylatora MSI TORX, opartego na łożysku hydrodynamicznym o wysokiej żywotności. Entuzjaści wydajności mogą dodatkowo podnieść skuteczność chłodzenia – do zestawu zostały dołączone klipsy do montażu drugiego, opcjonalnego wentylatora.

CORE FROZR S został przygotowany jako spójne uzupełnienie systemu zbudowanego na podzespołach MSI. Jego kolorystyka i kształty nawiązują do innych produktów marki.

Chłodzenie jest gotowe do montażu w nowych platformach, takich jak AM4, LGA 1151 czy LGA 2066. Nie zapomniano jednak o użytkownikach starszych komputerów – kompatybilność sięga podstawek LGA 775, AM2 i FM1.

Podświetlane wentylatory z kontrolerem ARGB

MSI Rainbow Fan Pack jest kierowany do użytkowników chcących dodać komputerowi kolorowego blasku oraz poprawić obieg powietrza w obudowie. Zestaw składa się z trzech wentylatorów 120 mm z adresowalnym podświetleniem RGB. Do kompletu jest dołączony ośmiokanałowy kontroler podświetlenia wraz z pilotem zdalnego sterowania.

Poza pilotem, oświetleniem da się sterować jeszcze na dwa sposoby. Kontroler można podłączyć do przycisku Reset w obudowie komputera. Ostatnia metoda to skorzystanie ze złącza JRainbow, spięcie kontrolera z kompatybilną płyta główną i wykorzystanie oprogramowania MSI Mystic Light SYNC. Program w połączeniu z adresowalnymi diodami daje możliwość przypisania złożonych efektów świetlnych do konkretnych akcji albo statusu komputera. Przykładowo: kolor iluminacji wentylatorów może być powiązany z temperaturą rdzenia karty graficznej.

MSI Addressable RGB Control Box with Remote jest też dostępny do kupienia osobno.

Gwarancja i cena

MSI oferuje 2-letnią gwarancję producenta na chłodzenia oraz akcesoria. Sugerowane ceny detaliczne nowych produktów na polskim rynku wynoszą:

• MSI CORE FROZR S – 189 zł

• MSI Rainbow Fan Pack – 229 zł

• MSI Addressable RGB Control Box with Remote – 69 zł