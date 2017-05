Jak uporać się z przegrzewającym laptopem?

Do Polski dotarła właśnie wiosna, a co za tym idzie temperatury poszły w górę. Niestety, w przeciwieństwie do ludzi laptopom gorąco nie sprzyja. Warto więc wesprzeć niedoskonałe chłodzenie komputerów przenośnych podstawką chłodzącą, taką jak chociażby ZM-NC3 od Zalmana.

Rolę pogromcy ciepła w produkcie Zalmana ma pełnić duży wentylator 200 mm i siatkowana górna powierzchnia. Producent deklaruje przy tym, że konstrukcja ZM-NC3 zapewnia nie tylko efektywne pozbywanie się nagrzanego powietrza, ale także redukcje wytwarzanych przez wentylator dźwięków.

W przypadku ZM-NC3, Zalman postawił na prosty, minimalistyczny design. Podstawka my być przy tym funkcjonalna, czego przejawem są specjalne dziury umieszczone na jej spodzie, pozwalające na sprawne zarządzanie okablowaniem.

Podstawka chłodząca ZM-NC3 kosztuje około 55 zł.

Dane techniczne:

• Materiał: plastik, stal

• Wymiary: 308 x 380 x 42 mm

• Kompatybilny z laptopami 12”-17”

• Wentylator: 200 mm

• Obroty wentylatora: 575 rpm

• Poziom hałasu: 20 dBA

• Port USB: 1 x EA