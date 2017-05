Rozszerzenie serii dysków WD Red oraz WD Red Pro NAS

Western Digital Corp., globalny lider oraz dostawca zaawansowanych technologii storage, poinformował dziś o rozszerzeniu serii dysków WD Red® oraz WD Red Pro NAS o nowe modele o pojemności 10 TB. Są one zoptymalizowane pod kątem systemów NAS przeznaczonych dla użytkowników domowych oraz biznesowych.

Firma Western Digital dostarczyła na rynek już ponad 15 mln dysków twardych wykorzystujących hel do najróżniejszych zastosowań (m.in. systemów NAS) i wciąż rozwija ofertę tych urządzeń, wprowadzając napędy o coraz wyższych pojemnościach i niezrównanej niezawodności. Produkty z serii WD Red dają klientom możliwość dopasowywania pojemności ich systemów NAS do aktualnych potrzeb w zakresie przechowywania danych.

“W lipcu 2012 r. wprowadziliśmy na rynek serię WD Red stworzoną z myślą o potrzebach domowych i biznesowych użytkowników rozwiązań NAS, która jest znana z unikalnej wydajności, wysokiej kompatybilności i skalowalności” – powiedział Brendan Collins, vice president działu Devices Business Unit w Western Digital. “Pięć lat później i ponad 16 mln sprzedanych egzemplarzy WD Red, a my wciąż rozwijamy tę rodzinę produktów, tym razem wprowadzając do niej naszą innowacyjną platformę HelioSeal oraz inne zaawansowane technologie, które pozwolą klientom na zaspokajanie ich stale ewoluujących potrzeb związanych z prywatną chmurą”.

WD Red 10TB NAS

Obecne na rynku od 2012 roku dyski WD Red przeznaczone są do systemów NAS, które charakteryzują się specyficznymi wymaganiami wobec HDD. Odpowiadają one na wciąż rosnące zapotrzebowanie na budżetowe, niezawodne i kompatybilne produkty storage, które umożliwiają klientom redukowanie kosztów użytkowania sprzętu. Wykorzystując opracowaną przez Western Digital’s helową technologię HelioSeal, dyski WD Red 10TB oferują wyższą pojemność oraz wydajność, umożliwiając w ten sposób zaspokojenie wciąż rosnącego zapotrzebowania na przestrzeń dyskową w aktywnych 24/7 systemach NAS od 1 do 8 dysków. Zastosowanie helu pozwoliło na zwiększenie o 25% pojemności dysku (w porównaniu z modelem WD Red 8TB).

Dyski z serii WD Red Pro 10TB mogą pracować w NAS-ach typu tower lub rack (do 16 zatok) i zapewniają tę samą najwyższą wydajność, niezawodność i pojemność w NAS-ach 16-zatokowych.

Specyfikacja:

WD Red / WD Red Pro 10TB

• HelioSeal – czwarta generacja technologii helowej opracowanej przez Western Digital trafia do segmentu rozwiązań dla NAS o pojemności 10 TB,

• 3D Active Balance Plus – zaawansowana technologia równoważenia dwupłaszczyznowego zwiększa ogólną wydajność i niezawodność dysku,

• Płynna integracja z systemami NAS Western Digital My Cloud® Pro Series oraz My Cloud Expert Series, zaprojektowanymi z myślą o kreatywnych użytkownikach poszukujących rozwiązań do wygodnego przesyłania danych pomiędzy urządzeniami w różnych lokalizacjach, niezależnie od tego, czy pracują w terenie, w biurze czy w domu,

• NASware® 3.0 – zaawansowana wersja technologii WD NASware, stworzona z myślą o zwiększeniu niezawodności i wydajności, redukuje czas przestojów i upraszcza proces integrowania,

• Zoptymalizowana wydajność – 5400 RPM dla zastosowań SOHO (dom i mała firma), 7200 RPM dla NAS-ów 16-zatokowych

WD finalizuje właśnie testy kompatybilności dysków WD Red i WD Red Pro 10TB prowadzone we współpracy z czołowymi dostawcami rozwiązań NAS. WD dostarcza również klientom listę kompatybilności produktów WD Red oraz sprzętu innych dostawców – można ją znaleźć na stronie https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-red.html.

Dostępność

Nowe dyski twarde WD Red oraz WD Red Pro 10TB są już dostępne u wybranych amerykańskich sprzedawców i dystrybutorów. Model WD Red 10TB NAS objęty jest 3-letnią ograniczoną gwarancją i dostępny jest w sugerowanej cenie (MSRP): 494 USD (model #: WD100EFAX). WD Red Pro 10TB objęty jest 5-letnią ograniczoną gwarancją, zaś jego cena (MSRP) to 533 USD (model #: WD101KFBX). Więcej informacji o dyskach WD Red, w tym m.in. o zasadach gwarancji, znaleźć można na stronie https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-red.html.