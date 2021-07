Jak pozostać aktywnym podczas podróży?

Zbliżają się wakacje, a ich nieodłączną częścią są bliższe i dalsze podróże. Wycieczka do nowego miejsca to wspaniałe przeżycie, które może zostać wzbogacone o dodatkowe aktywności. Czy warto rezygnować ze swoich rutynowych aktywności podczas wakacji? A może lepiej wypróbować nowe opcje aktywności fizycznej i zapewnić sobie wymagają ilość dziennej dawki ruchu? Podróże z rodziną i wyjazdy służbowe mogą być do tego świetnym pretekstem.

Oczywiście nie trudno jest zdać sobie sprawę, że podczas pasjonujących podróży z wieloma atrakcjami, nikt nie będzie miał ochoty spędzać długich godzin na ćwiczeniach fizycznych. Szczególnie gdy jest możliwość pospania do późna lub udania się wieczorne atrakcje. Warto więc zastanowić się, jak zmaksymalizować wydajność i zminimalizować wkład, aby osiągnąć optymalne rezultaty. Na przykład, ćwiczenia na wiele grup mięśni w jednym czasie pozwalają na spalenie większej ilości kalorii w krótszym czasie. Dzięki takiemu podejściu można trenować rzadziej i wciąż cieszyć się wspaniałymi efektami.

Zaplanuj swoją aktywność podczas podróży

Wszystko rozpoczyna się od dobrego planu. Zastanów się, w jaki sposób wkomponować aktywność fizyczną w czas swojej podróży. Jeśli wybierasz się na podróż służbową, sprawdź, czy w Twoim hotelu znajduje się siłownia, a w jego pobliżu przyjemne tereny do biegania. Upewnij się, czy do pracy musisz dojeżdżać taksówką lub komunikacją miejską, czy może zdecydujesz się na dodatkową dawkę ruchu w postaci spaceru? Jeśli chcesz utrzymać swoją biegową rutynę, sprawdź trasy do biegania w okolicy i nie zapomnij o spakowaniu sportowych butów.

Zdecyduj, jaka forma ruchu najbardziej Ci odpowiada

Jeśli wybierasz się na dłuższe wakacje do hotelu, sprawdź, czy organizowane są tam zajęcia sportowe — granie w siatkówkę, joga, fitness czy aerobik w wodzie. Przygotuj się na każdą ewentualność, zabierając ze sobą strój sportowy, a jeśli hotel jest położony nad morzem, nie zapomnij o stroju do pływania.

Wędrowanie po górach to kolejny świetny rodzaj ruchu, który wymaga pewnego planowania. Zaopatrz się w buty trekkingowe i sprawdź szlaki, dopasowując ich trudność do swoich umiejętności. Jeśli Twoją pasją są wycieczki rowerowe, skontaktuj się obiektem, w którym się zatrzymasz — możliwe, że oferują oni wypożyczanie rowerów, a nawet zorganizowane wycieczki w większych grupach.

Trening HIIT

HIIT to trening interwałowy, który charakteryzuje się wysoką intensywnością. Prowadzi do przyspieszenia tętna, zwiększonej potliwości i zdecydowanie poprawia humor! Trening HIIT jest idealny do wykonywania podczas podróży — obejmuje krótkie serie ćwiczeń, które wymagają maksymalnego wysiłku przeplatanego krótkimi okresami regeneracji (np. 30 sek na 20 sek przerwy itp). Dominują tu takie ćwiczenia, jak pompki, sprint czy przysiady.

Trening HIIT nie trwa długo (około 20 minut), nie wymaga żadnego sprzętu (poza butami sportowymi), a jego ogromną korzyścią jest to, że po skończonych ćwiczeniach, ciało będzie spalało kalorie przez kolejne godziny. Te ćwiczenia można wykonywać wszędzie — na powietrzu, w pokoju hotelowym, na siłowni. Po zakończonym treningu warto przeznaczyć czas na rozciąganie i regenerację. Leżenie na plaży, mając w głowie perspektywę ciągłego spalania kalorii, nigdy nie było przyjemniejsze.

Zadbaj o plan minimum

Nawet najlepszy plan może pójść w odstawkę, jeśli po długim dniu zwiedzania (spacerowanie to także rodzaj wspaniałej aktywności fizycznej!) lub leżenia przy basenie po prostu zabraknie nam sił na dodatkowe aktywności. Aby zapobiec zbytniemu rozluźnieniu, warto zaopatrzyć się w plan minimum. Dwie przebieżki w tygodniu, 10 000 kroków dziennie, 10 minut rozciągania po przebudzeniu, pomysłów na małe aktywności, które uciszą Twoje wyrzuty sumienia, jest mnóstwo.

Posiłki w podróży

Jedzenie i aktywność fizyczna są ze sobą nierozerwalnie połączone. Dzięki odpowiedniemu bilansowi diety i ruchu możesz utrzymać dobrą kondycję i dobre zdrowie. Jedzenie jest ogromną i ważną częścią każdej podróży — odkrywanie nowych smaków, poznawanie lokalnych kuchni i poszerzanie wiedzy to nieodłączny element, który na długo zapada w pamięć. W jaki sposób zachować równowagę, aby po powrocie nie martwić się dodatkowymi kilogramami?

●Jeśli korzystasz z oferty all-inclusive, upewnij się, że jesz do syta, ale się nie przejadasz. Potrawy na szwedzkim stole z pewnością wyglądają pysznie i ma się ochotę zjeść je wszystkie, ale w tym przypadku niezbędny jest umiar.

●Sprawdź, czy masz dostęp do własnej kuchni, aby przygotowywać sobie zdrowe posiłki, zamiast polegać wyłącznie na jedzeniu na mieście i niezdrowych przekąskach

●Wybieraj zdrowe i lekkie potrawy — owoce, warzywa, ryby, sałatki. Ogranicz spożywanie słodkich napojów, tłustego mięsa i słodyczy.

●Pamiętaj o nawadnianiu — pij codziennie co najmniej 2 litry wody i więcej, jeśli przebywasz w gorącym klimacie. Jeśli złapie Cię głód, upewnij się, że Twój organizm nie domaga się szklanki wody.

Zrelaksuj się

Aktywność fizyczna powinna łagodzić stres i przyprawiać o dobry humor. Długie loty, przejazdy autobusami, zmiana stref czasowych. Zrobienie sobie przerwy od ćwiczeń w żadnym wypadku nie powinno wzbudzać w Tobie wyrzutów sumienia. Jeśli czujesz się zmęczony i nie masz nastroju na trening, zrób sobie przerwę. Poświęć wolny czas na ulubioną aktywność, wyśpij się, porozmawiaj z przyjaciółmi lub pograj w gry vulkan wegas.

Nie zapomnij o jednej z najprzyjemniejszych form aktywności fizycznej — spacerze. Dzięki temu możesz zarówno odkrywać nowe miejsca w Twojej okolicy, aktywnie spędzać czas i namówić Twoich bliskich do towarzyszenia Ci w wędrówkach.