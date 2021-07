Jak pandemia koronawirusa zmieniła społeczeństwo?

Koronawirus to zjawisko, które dokonało tak ogromnych zmian na świecie, że gdyby kogoś spytać 2 lata temu, na temat tego, do czego może doprowadzić wirus, to nikt nie byłby w stanie opracować takiego scenariusza. Zewsząd docierają informacje o skutkach gospodarczych, związanych z oddziaływaniem pandemii w praktycznie wszystkich krajach świata. Jednak rzadko mówi się o tym, jak bardzo epidemia bezpośrednio i pośrednio wpływa na zachowanie społeczeństwa. Dla niektórych osób przymusowe zamknięcie w domu jest czymś wspaniałym, ponieważ mogą w pełni oddać się swoim ulubionym rozrywkom: oglądają filmy, seriale lub grają w swoje ulubione gry na konsolach oraz portalach z grami losowymi, jak Vulkan Vegas. Inni z kolei wymagają kontaktu z drugim człowiekiem. To oni najgorzej znoszą lockdown oraz ograniczenia w poruszaniu się po świecie.

Pandemia stała się prawdziwym sprawdzianem dla człowieka i ukazuje, co tak naprawdę w nim drzemie oraz jak zachowuje się w nowych warunkach. Każda osoba ma inne cechy charakteru i inaczej będzie się zachowywała w danych warunkach, ale bardzo łatwo jest wyróżnić to, co zmieniło się w niektórych warstwach społecznych. Okazało się, że w niektórych grupach wiekowych oraz warstwach społecznych pojawiły się zachowania, których wcześniej nikt sobie nawet nie wyobrażał.

Zmniejszenie chęci kontaktu z drugim człowiekiem u dzieci i młodzieży

Utarło się, że to młodzi mają największą potrzebę przebywania z rówieśnikami. Tak przynajmniej było do tej pory. Okazuje się, że cała sytuacja związana z pandemią ma ogromny wpływ na psychikę najmłodszych. W końcu to oni mają najbardziej plastyczny charakter, który dostosowuje się do trybu życia, jaki prowadzą. Ponad rok zamknięcia na nauczaniu zdalnym sprawił, że dzieci i nastolatkowie odczuwają coraz mniejszą potrzebę spotykania się ze sobą. Nauczyciele alarmują, że przy okazji różnego rodzaju spotkań w szkole, uczniowie unikają ze sobą kontaktu fizycznego, a nawet nie ściągają maseczki nawet wtedy, kiedy mają na to pozwolenie.

Człowiek zawsze dostosowuje się do warunków, w których żyje. Jeśli chodzi o najmłodszych, to zmiany zawsze powinny następować stopniowo. W przypadku pandemii szkoły zostały zamknięte z dnia na dzień. Minął już prawie rok, a niektóre roczniki praktycznie nie miały możliwości wrócenia do nauki w trybie standardowym. To bardzo negatywnie wpływa na psychikę młodej, kształtującej się dopiero osobowości. Mówi się nawet, że osoby bardziej podatne na takie zmiany mogą zmienić się w sposób nieodwracalny. W niektórych przypadkach bardzo trudno jest wrócić do stanu sprzed roku lub dwóch. Tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, ile będzie trwała pandemia, sprawiająca, że niecodzienne zachowania coraz bardziej będą zakorzeniać się w dzieciach i nastolatkach.

Rosnące niepokoje społeczne

Polacy są bardzo podatni na różne sprawdzone i niesprawdzone informacje, które docierają do nich zewnątrz. Coraz częściej słyszy się o nieprawdopodobnych teoriach spiskowych, które odnoszą się praktycznie do wszystkiego, co związane jest z pandemią koronawirusa. Mieliśmy już teorię o czipach jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który będzie kontrolował wszystkich, którzy zgodzą się zaszczepić. Mówi się także, że wirus został stworzony po to, żeby wyeliminować część społeczeństwa. Jeśli komuś nie podoba się jakieś rozwiązanie, to zawsze znajdzie wiele powodów, żeby to wyrazić. Gdy ktoś obok wspomni o teorii spiskowej, która uderza w te same struny, to automatycznie przyjmuje ją jako prawdziwą. Czas pandemii jest idealnym środowiskiem do tworzenia się różnego rodzaju teorii spiskowych oraz negatywnych scenariuszy, które wzbudzają jedynie strach i niepokój w społeczeństwie.

Oliwy do ognia dolewają niektóre media, które informują wyłącznie o tragicznych skutkach koronawirusa, ale nie porównują tego z żadnymi innymi danymi, ukazującymi, jak sytuacja przedstawia się na tle innych wydarzeń. Kiedy mówi się o tym, że koronawirus zabił około 2 miliony ludzi, dane powinno zestawić się z ogólną liczbą zgonów na świecie w tym samym okresie roku poprzedniego. Ludzie, którzy nie potrafią sami wyszukać sobie danych o sytuacji na świecie, są karmieni jedynie takimi informacjami i często są nieświadomie manipulowani przez ugrupowania polityczne, rządy, media itd., co znacząco przyczynia się do wzrostu niepokoju na świecie.

Problemy małżeńskie

Człowiek jest ssakiem, który potrzebuje bliskości z innymi osobnikami swojego gatunku. Osoba, która przyzwyczaiła się do życia z drugą osobą (partnerem), będzie miała duży problem, żeby odnaleźć się w sytuacji, kiedy tej drugiej osoby przy niej nie będzie.

Podczas pandemii koronawirusa nastąpiło jednak coś odwrotnego. Lockdown sprawił, że ogromna część par została zmuszona, żeby spędzać ze sobą bardzo dużo czasu w porównaniu do tego, co było wcześniej. Osoby, które idealnie się ze sobą dogadywały, musiały przejść prawdziwy sprawdzian. Szybko okazało się, że lockdown zweryfikował, jak wiele par rzeczywiście jest ze sobą zgodnych. Już po kilku miesiącach zamknięcia w 2020 roku zaczęły pojawiać się informacje mówiące o tym, że coraz większy odsetek małżeństw przechodzi kryzys.

Część par, które nie były w związku małżeńskim, po prostu się rozstawały, a ci, którzy związali się ze sobą na stałe, deklarowali separacje, a nawet składali pozwy rozwodowe. Wszystko to związane było ze zbyt długim czasem spędzanym ze sobą. Jeśli zbyt długo się ze sobą przebywa, to zaczyna się coraz bardziej zwracać uwagę na wady drugiego człowieka i stopniowo narasta frustracja, która w końcu musi znaleźć swoje ujście. Im dłużej ktoś tłumi w sobie emocje, tym większy staje się „balon” frustracji i jeśli dojdzie do eksplozji, to potrafi ona zmieść pary z nawet wieloletnim stażem.

Wypracowane problemy dają perspektywy na przyszłość

Kto wie, być może dzięki sytuacji na świecie ludzi wyjdą z niej jeszcze silniejsi. Najmłodsi mogą zdać sobie sprawę z tego, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem i dostosują swoje życie w taki sposób, żeby nawet podczas sytuacji kryzysowej pozostawać w stałym kontakcie z rówieśnikami. Problemy z niepokojami społecznymi sprawią, że część osób przejrzy na oczy i nauczy się odczytywać rzetelne informacje podawane w mediach. Małżeństwa, które przeszły kryzys i nauczyły się ze sobą żyć, z pewnością będą o silniejsze i niemożliwe do rozbicia.