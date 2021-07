Największe skandale w rodzinie królewskiej

Brytyjska rodzina królewska jest ewenementem na skalę światową. Pomimo tego, że monarchia funkcjonuje w wielu krajach świata, żadna nie wzbudza tak skrajnych emocji, jak dynastia Windsorów. Z pewnością popularność brytyjskiego dworu na całym świecie wzrosła dzięki bardzo dobrze zrealizowanemu przez Netflix serialu The Crown, ale mimo wszystko, rodzina zamieszkująca Pałac Buckingham zawsze była ulubieńcem brukowców.

W ostatnim czasie cały świat obserwował kolejne wydarzenie związane z wnukiem królowej i dzisiaj tak naprawdę nikt nie wie, co zamierza Harry i Meghan. Może zdarzyć się wszystko. Jak już wcześniej bywało w historii, od ponad 80 lat, świat obiegają wiadomości o nowych skandalach, które wydają się niemożliwe do przewidzenia. Wszystko zaczęło się od wuja królowej Elżbiety – Edwarda VIII, który odpowiada za większość skandali związanych z tą rodziną. Jeszcze przez wiele lat po objęciu władzy, za Elżbietą ciągnęło się widmo poczynań jej niepokornego wuja.

Romantyczna miłość, która przezwycięży wszystko

Edward VIII od zawsze wzbudzał skrajne emocje. Jednak jak to w monarchii bywa, prawo sukcesji nie bierze pod uwagę takich spraw, jak inteligencja, czy kompetencje do władania dużym imperium (jakim wtedy była Wielka Brytania). Edward VIII był władcą przez niespełna rok. Objął władzę w styczniu 1936 roku, żeby zrezygnować w grudniu 1936 roku. Król był typem marzyciela i przedkładał emocje ponad koronę. Zakochał się z wzajemnością w dwukrotnej rozwódce z Ameryki – Wallis Simpson. Rodzina królewska nie tolerowała jego romansu i silnie sprzeciwiała się jego poczynaniom. Młody król, nie mogąc znieść myśli o tym, że nie może być ze swoją kobietą, zrezygnował z piastowanej pozycji i abdykował na rzecz swojego brata, jednocześnie przenosząc sukcesję na jego potomków.

Pomimo tego, że były król nieustannie drwił z życia na dworze, uważa się, że do końca życia żałował swojej decyzji. Eksperci jednak są zgodni, że Edward byłby słabym królem i dobrze się stało, że abdykował.

Frywolne życie Filipa, męża Elżbiety II

Książe Filip od zawsze słynął z bujnego życia. Mężczyzna nie mógł znieść tego, że jego żona piastuje tak wysoką pozycję, a on został sprowadzony do marginalnej funkcji niewiele znaczącego towarzysza jej życia. Nie stronił od niestosownych żartów oraz chęci do imprez. Kiedy jego żona w całości oddała się koronie, on regularnie imprezował i wdawał się w kolejne romanse. Książe wielokrotnie wyjeżdżał na wycieczki zagraniczne, gdzie podobno miał odreagowywać w objęciach różnych kobiet. Uważa się, że Filip brał udział w orgiach oraz często i chętnie się obnażał. Oficjalnie zaprzeczano jego ekscesom, ale królowa wielokrotnie otrzymywała informacje o jego wybrykach. Jako silna przeciwniczka rozwodu, nie mogła pozwolić sobie na zerwanie małżeństwa i usilnie w nim tkwi do dzisiaj. Z czasem jednak Filip uspokoił się i zajął swoimi funkcjami, jako książę Edynburga, mąż Elżbiety II.

Sympatie nazistowskie na dworze Buckingham

Wiele lat po objęciu władzy przez Elżbietę wypłynęły dokumenty, jakoby jej wuj – Edward VIII, był wielkim sympatykiem nazistów. Okazało się, że wielokrotnie odwiedzał Niemcy i pisał listy do najwyższych przedstawicieli III Rzeszy. Mówi się, że król Anglii miał dogadać się z Niemcami na przejęcie władzy w Wielkiej Brytanii. Jeszcze po abdykacji, za panowania jego brata, Edward odwiedzał Adolfa Hitlera, dogadując sprawy rzekomego powrotu na tron (na którym siedział wtedy jego brat).

Meghan Markle dołącza do rodziny i historia zatacza krąg

Czasy się zmieniły, ale kiedy książę Harry, który praktycznie nie ma szans na objęcie tronu, zaczął spotykać się z amerykańską rozwódką – Meghan Markle, mimowolnie zaczęto przypominać historię Edwarda VIII. Mimo wszystko nikt nie utrudniał mu drogi do miłości i w 2018 roku aktorka z Los Angeles stała się księżną Sussexu. Przez Rok wszystko wydawało się idealnie układać. Portale plotkarskie zaczęły jednak regularnie donosić, że na dworze aż wrze. Co ciekawe Meghan miała mieć nadzwyczaj dobre stosunki z królową. Problem miała stanowić Kate Middleton, która wyszła za brata Hary’ego – Williama. Kobiety miały się nie dogadywać, a z czasem sytuacja stała się nie do zniesienia. W listopadzie 2019 roku, popularni Sussexowie praktycznie z dnia na dzień wyprowadzili się do Kanady i ogłosili wystąpienie z rodziny królewskiej. Obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale portale plotkarskie nieustanie ogłaszają, że Harry nie jest szczęśliwy i żałuje swojej decyzji.

Wiek skandali na dworze królewskim

Wiek skandali na dworze królewskim

Wydawać by się mogło, że Edward VIII otworzył swoistą puszkę pandory, ponieważ pomimo bardzo poprawnego okresu panowania Elżbiety II, w jej otoczeniu cały czas pojawiały się skandale. Warto wspomnieć także o niepokornej siostrze królowej – Małgorzacie, czy dzieciach Elżbiety. Ta historia dowodzi, że nie ma ludzi idealnych. Pomimo tego, że jedna osoba będzie starała się sprawiać takie pozory, wszystko wokół będzie przypominało, że są to tacy sami ludzie, jak ich poddani.