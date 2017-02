ISE 2017: monitory PHILIPS, które pozwalają zobaczyć więcej

Podczas rozpoczynających się w Amsterdamie targów ISE 2017 marka PHILIPS zaprezentuje najciekawsze i najbardziej innowacyjne monitory ze swojej oferty. Wśród nowości pojawią się między innymi bezramkowe i niezwykle cienkie urządzenia z linii Moda, największy na rynku 40-calowy zakrzywiony monitor 4K oraz model z funkcją dokowania poprzez złącze USB-C.

PHILIPS 245C7QJSB - obraz bez granic

Na stoisku marki PHILIPS będzie można zobaczyć wizualnie fascynującą nowość z linii Moda – monitor dedykowany osobom, które przywiązują bardzo dużą wagę do wzornictwa elektroniki użytkowej. Połączenie kilku monitorów PHILIPS 245C7QJSB na jednym biurku ułatwia wąska, mająca 2,5 mm szerokości ramka wokół ekranu. Obudowa urządzenia ma w najwęższym miejscu zaledwie 9 mm, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej smukłych monitorów dla użytkowników domowych. 24-calowy model 245C7QJSB dzięki wykorzystaniu technologii Ultra Wide-Color świetnie radzi sobie wszędzie tam, gdzie istotna jest głębia kolorów.

PHILIPS BDM4037UW – zakrzywiony gigant 4K UHD

40 cali zakrzywionego ekranu 4K i matryca VA oferująca szerokie kąty widzenia oraz bardzo dobre odwzorowanie barw – tym wyróżnia się monitor PHILIPS BDM4037UW, największy na rynku monitor o zaokrąglonej matrycy. Łączy ogromny obszar roboczy przydatny do pracy z niskim parametrem input lag, nieosiągalnym dla większości telewizorów. Dzięki temu monitor po pracy posłuży do gier, co docenią w szczególności fani nowej generacji konsol. Model BDM4037UW wyposażony został w bogaty zestaw portów DisplayPort oraz HDMI, więc można do niego podłączyć nawet kilka urządzeń (komputer stacjonarny, laptop, konsolę, tuner TV etc.). Funkcja MultiView pozwala na niezależne wyświetlanie obrazu z kilku źródeł jednocześnie na wydzielonej część dużego, 40-calowego ekranu.

Wysoka jakość obrazu, bezpieczeństwo i USB-C

W Amsterdamie marka PHILIPS będzie obecna również z nowymi monitorami z segmentu profesjonalnego, skierowanymi do użytkowników biznesowych. Model 328P6VJEB to połączenie klasycznej konstrukcji monitora o wysokiej ergonomii pracy z 32-calową matrycą VA UltraClear 4K wyróżniającą się bogactwem szczegółów i szerokim gamutem wyświetlanych kolorów. Monitor sprawdzi się zarówno przy edycji zdjęć jak i przy montażu wideo.

27-calowy PHILIPS 272B7QPTKEB z ograniczającą zużycie energii technologią PowerSensor oraz bezpieczną kamerką, którą można schować w ramce monitora po zakończeniu wideokonferencji, będzie funkcjonalnym dodatkiem do każdego nowoczesnego biura. Oferuje rozdzielczość QHD i nadaje się do pracy w konfiguracjach z dwoma lub trzeba monitorami.

Dla osób potrzebujących dodatkowego ekranu dla swojego laptopa ciekawym wyborem może być 25-calowy PHILIPS 258B6QUEB monitor o rozdzielczości QHD, z uniwersalnym dokiem USB-C 3.1. Jeden przewód pozwala na przesyłanie obrazu i replikację portów - monitor wyposażony jest w trzy gniazda USB 3.0. Standard USB-C umożliwia także na ładowanie podłączonego komputera, o ile ten wspiera taką funkcję. Model 258B6QUEB daje możliwość zamiany laptopa w stację roboczą, a sam proces dokowania z wykorzystaniem złącza USB-C zajmuje kilka sekund. Monitor współpracuje między innymi z najnowszą generacją notebooków MacBook.

PHILIPS na ISE 2017

Integrated Systems Europe (ISE) to jedno z najważniejszych wydarzeń branży AV oraz elektroniki użytkowej, którego 14. edycja ma szansę przyciągnąć w tym roku do Amsterdamu ponad 65 tys. odwiedzających. Podczas trwających od 7 do 10 lutego targów ISE 2017 swoje produkty zaprezentuje 1100 wystawców. Firma MMD, zajmująca się globalną sprzedażą i marketingiem monitorów PHILIPS, obecna będzie na stoisku 10-K136.