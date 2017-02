Modderzy na start! Rusza Case Mod World Series 2017

3 lutego startuje ósma edycja Case Mod World Series – najważniejszej imprezy modderskiej na świecie. Co w tym roku dla uczestników przygotował Cooler Master, czyli organizator zawodów?

Cooler Master zachęca do wzięcia udziału w zabawie nie tylko weteranów, ale także debiutantów. Z myślą o tych drugich firma już wcześniej ogłosiła premierę platformy #MASTERBUILD, mającej być wsparciem dla osób nie do końca czujących się na siłach, ale jednak chcących spróbować się w CMWS 2017.

Nowa edycja CMWS zbiegnie się ze świętowaniem 25-lecia istnienia Cooler Mastera. Stąd też producent wprowadzi dodatkową kategorię, w której do zgarnięcia będzie 2500 $. Łączna pula nagród Case Mod World Series 2017 wynosi 40 tys. $.

Zapisy trwają do 31 marca. Później modderzy przystąpią do właściwej pracy, a swój postęp będą prezentować na specjalnym blogu. Tam też znajdą się zdjęcia, filmy i opis ich projektów. Uczestnicy CMWA mają czas na skończenie swoich modów do 3 maja, by 19 maja Cooler Master mógł ogłosić wyniki konkursu.