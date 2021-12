IRIScan Desk 6 - prostota, wygoda i funkcjonalność na co dzień

IRIScan Desk 6 to nowa odsłona przenośnego, składanego skanera USB. Producent obiecuje dwukrotnie szybsze skanowanie, podnosząc poprzeczkę do 60 stron na minutę. Ponadto użytkownika wspiera teraz AI, dzięki czemu zarówno proces cyfryzacji, jak i jej efekty mają być jeszcze lepsze.

IRIScan Desk 6 to skaner, który ma sprawdzić się w domu, biurze i podróży. Jest on zasilany z portu USB i ma składaną konstrukcję, która ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Omawiany model posiada poprawione względem poprzednika zarówno optykę, jak i oprogramowanie. To ostatnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania stron, momentu obrócenia ich, a następnie do spłaszczania obrazu czy np. usunięcia widocznych palców z plików wynikowych.

W rezultacie skanowanie ma być proste i wręcz błyskawiczne. Producent chwali się, że skaner IRIScan Desk 6 pozwala cyfryzować nawet 1 stronę na sekundę. Można ustawić również stałe interwały czasowe i w określonym rytmie skanować całe książki. Dzięki technologii OCR, jako plik wynikowy użytkownik może otrzymać dokument PDF z opcją wyszukiwania w treści. Dostępne są także formaty: Word, Excel, tradycyjny JPG, ePub oraz MP3 i WAV, dzięki opcji tworzenia audiobooków.

Decydując się z kolei na skanowanie np. wizytówek czy paragonów, użytkownik może skorzystać z opcji wielokrotnego przycinania i cyfryzować całe pakiety dokumentów jednocześnie. Aplikacja rozpoznaje wiele obiektów na raz, co przyspiesza proces digitalizacji. Osoby, które zamiast skanować faktury przygotowują samouczki wideo, mogą natomiast wykorzystać wbudowaną kamerę HD do przygotowywania tutoriali i materiałów szkoleniowych.

Skaner IRIScan Desk 6 jest już dostępny w sprzedaży na stronie producenta, gdzie kosztuje nieco ponad 1100 złotych.

Dane techniczne:

IRIScan Desk 6

• maks. rozmiar dokumentu: A4 (297 x 210 mm / poziomo)

• szybkość skanowania: poniżej 1 sekundy na stronę A4

• wbudowane lampy LED: 4

• rozdzielczość wyjściowa: 300 dpi

• tryby skanowania: kolor, czarno biały, skala szarości

• Interfejs: USB 2.0

• zasilanie: z portu USB

• formaty wyjściowe:

o Dokumenty: JPG, PDF, Word, TXT, Excel

o e-book: ePub,

o audio: MP3, WAV

• wymiary: 32,1 x 12 x 23,8 cm

• waga: 1050 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień